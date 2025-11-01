More

    Competiție de elită pentru proiecte. STEAM RoSEF 2025 – prima ediție sub egida MILSET Romania!

       În perioada  31 octombrie – 2 noiembrie 2025, UniversitateaȘtefan cel Mare” din Suceava a fostgazda celei de-a XVII-a ediții a Concursului Național de Știință și Inginerie RoSEF (Romanian Science and Engineering Fair), desfășurat în premieră sub egida MILSET România și înscris în CalendarulActivităților Educative Naționale (CAEN) al Ministerului Educației. La organizarea competiției au participat și Inspectoratul Școlar Județean Suceava și  Societatea Științifică „Cygnus”.

      Evenimentul a reunit elevi pasionați de știință și tehnologie, calificați la cele  patru categorii: Științefundamentale, Științe aplicate, Tehnologia informației și Robotică. Proiectele prezentate au fost evaluate de un juriu format din profesori și cercetători ai universității sucevene, care au apreciat rigoarea științifică, inovația și abordările interdisciplinare.

    Cinci proiecte ale Echipei Multitouchcnme (Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare   )  și Atelier Transdisciplinar  (  Centrul Județean de Excelență Satu Mare  )  s-au calificat la faza națională, proiectele lor fiind apreciate  pentru complexitate,  perspectivă transdisciplinară  și creativitate. A fost o muncă de echipă, dar în competiții este lupta elevilor, care trebuie să certifice abilități și competențe STEAM.

    BearAware – Premiul II, Calificare la faza internațională

    Barbu Brigitta, clasa a XI-a; Domuț  Alexandra, clasa a XI-a; Mare Luca,  clasa  XI-a; Mocan Alex,  clasa  XI-a.

    Coordonator proiect:prof. Domuț Bianca, Chimie

    Coord. Perspectivă transdisciplinară: prof. dr. Georgeta Cozma

    Tehnologiile emergente în Educația 5.0 – AI și Gamificarea – Premiul III, Calificare la faza internațională

    Feleki David, clasa a XI-a; Lorincz Matei , clasa a X-a; Purdea Andrei , clasa  X-a.

    Coordonator proiect: prof.dr. Georgeta Cozma – Concepție, prompt  și perspectivă transdisciplinară

    Coordonator TIC/ Informatică : prof. Brumboiu Mariana

    Coordonator Istorie: prof. Nicoleta Cherecheș

    Aplicația Inimi Solidare – Premiul III, Calificare la faza internațională

    Cristian Moroz, clasa a X-a; Paul Radu, clasa a XII-a; Ciupac Octavian , clasa a XII-a;Bibarț Raul , clasa  XII-a; Vezentan Șerban , clasa  XII-a.

    Coordonator proiect: prof.dr. Georgeta Cozma – Concepție  și perspectivă transdisciplinară

    Coordonator Istorie / Științe Sociale : prof. Nicoleta Cherecheș

    Coordonator TIC/ Informatică : prof. Felicia Vida

    Coordonator Comunicare / Marketing / Media: prof.dr. Natalia Boloș

    Emoții  Explorer – Premiul III, Calificare la faza internațională

    Secară Benjamin, clasa a XI-a; Dănuț Casian, clasa a XI-a; Roman Alex,  clasa  XI-a; Maia Marinescu, clasa a XI-a.

    Coordonator proiect:prof. Mariana Brumboi TIC/ Informatică

    Perspectivă transdisciplinară / Jocuri comunicare incluzive: prof. dr. Georgeta Cozma

    Consiliere psihologică: prof. Raluca Jurge

    Teoria și practica în educația specială / Jocuri la Chimie: prof. Claudia Pop

    Jocuri la Biologie: prof.dr.Adriana Prodan; prof.dr. Laura Groza

    Mentor: psiholog Anrieta Secară, Centrul  de Evaluare Copii cu Dizabilități, Satu Mare

    Arachnex – Premiul III, Calificare la faza internațională

    Cîmpean Matei, clasa a XI-a; Bontoș Tudor, clasa a XI-a; Artenie Mihai,  clasa  X-a.

    Coordonator proiect:prof. Mariana Brumboiu, Fizică / Informatică / Robotică

    Coord. Perspectivă transdisciplinară: prof. dr. Georgeta Cozma

    Coord. Chimie: prof. Claudia Pop

    Succesul elevilor a fost posibil datorită unei colaborări strânse între profesori, familie și instituții.Mulțumiri speciale se îndreaptă către conducerea Colegiului Național „Mihai Eminescupentru sprijinulconstant, către dna psiholog Anrieta Secară ( Centrul de Evaluare Copii cu Dizabilități, Satu Mare, implicată  în dezvoltarea proiectului ,,Emoții Explorere”) și dl. Cristian Secară (pentru disponibilitatea de a însoți echipa la Suveava). De asemenea, mulțumiri colegului nostru, profesor  Adrian Mărcuș, care a avut un rol esențial în consilierea echipei și în coordonarea participării la Suceava.

       RoSEF 2025 a fost nu doar o competiție, ci o celebrare a curiozității științifice, a muncii în echipă și aexcelenței în educație. Felicitări tuturor participanților!

