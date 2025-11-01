Competiție de elită pentru proiecte. STEAM RoSEF 2025 – prima ediție sub egida MILSET Romania!

În perioada 31 octombrie – 2 noiembrie 2025, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a fostgazda celei de-a XVII-a ediții a Concursului Național de Știință și Inginerie RoSEF (Romanian Science and Engineering Fair), desfășurat în premieră sub egida MILSET România și înscris în CalendarulActivităților Educative Naționale (CAEN) al Ministerului Educației. La organizarea competiției au participat și Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică „Cygnus”.

Evenimentul a reunit elevi pasionați de știință și tehnologie, calificați la cele patru categorii: Științefundamentale, Științe aplicate, Tehnologia informației și Robotică. Proiectele prezentate au fost evaluate de un juriu format din profesori și cercetători ai universității sucevene, care au apreciat rigoarea științifică, inovația și abordările interdisciplinare.

Cinci proiecte ale Echipei Multitouchcnme (Colegiul Național ,,Mihai Eminescu” Satu Mare ) și Atelier Transdisciplinar ( Centrul Județean de Excelență Satu Mare ) s-au calificat la faza națională, proiectele lor fiind apreciate pentru complexitate, perspectivă transdisciplinară și creativitate. A fost o muncă de echipă, dar în competiții este lupta elevilor, care trebuie să certifice abilități și competențe STEAM.

BearAware – Premiul II, Calificare la faza internațională

Barbu Brigitta, clasa a XI-a; Domuț Alexandra, clasa a XI-a; Mare Luca, clasa XI-a; Mocan Alex, clasa XI-a.

Coordonator proiect:prof. Domuț Bianca, Chimie

Coord. Perspectivă transdisciplinară: prof. dr. Georgeta Cozma

Tehnologiile emergente în Educația 5.0 – AI și Gamificarea – Premiul III, Calificare la faza internațională

Feleki David, clasa a XI-a; Lorincz Matei , clasa a X-a; Purdea Andrei , clasa X-a.

Coordonator proiect: prof.dr. Georgeta Cozma – Concepție, prompt și perspectivă transdisciplinară

Coordonator TIC/ Informatică : prof. Brumboiu Mariana

Coordonator Istorie: prof. Nicoleta Cherecheș

Aplicația Inimi Solidare – Premiul III, Calificare la faza internațională

Cristian Moroz, clasa a X-a; Paul Radu, clasa a XII-a; Ciupac Octavian , clasa a XII-a;Bibarț Raul , clasa XII-a; Vezentan Șerban , clasa XII-a.

Coordonator proiect: prof.dr. Georgeta Cozma – Concepție și perspectivă transdisciplinară

Coordonator Istorie / Științe Sociale : prof. Nicoleta Cherecheș

Coordonator TIC/ Informatică : prof. Felicia Vida

Coordonator Comunicare / Marketing / Media: prof.dr. Natalia Boloș

Emoții Explorer – Premiul III, Calificare la faza internațională

Secară Benjamin, clasa a XI-a; Dănuț Casian, clasa a XI-a; Roman Alex, clasa XI-a; Maia Marinescu, clasa a XI-a.

Coordonator proiect:prof. Mariana Brumboi – TIC/ Informatică

Perspectivă transdisciplinară / Jocuri comunicare incluzive: prof. dr. Georgeta Cozma

Consiliere psihologică: prof. Raluca Jurge

Teoria și practica în educația specială / Jocuri la Chimie: prof. Claudia Pop

Jocuri la Biologie: prof.dr.Adriana Prodan; prof.dr. Laura Groza

Mentor: psiholog Anrieta Secară, Centrul de Evaluare Copii cu Dizabilități, Satu Mare

Arachnex – Premiul III, Calificare la faza internațională

Cîmpean Matei, clasa a XI-a; Bontoș Tudor, clasa a XI-a; Artenie Mihai, clasa X-a.

Coordonator proiect:prof. Mariana Brumboiu, Fizică / Informatică / Robotică

Coord. Perspectivă transdisciplinară: prof. dr. Georgeta Cozma

Coord. Chimie: prof. Claudia Pop

Succesul elevilor a fost posibil datorită unei colaborări strânse între profesori, familie și instituții.Mulțumiri speciale se îndreaptă către conducerea Colegiului Național „Mihai Eminescu” pentru sprijinulconstant, către dna psiholog Anrieta Secară ( Centrul de Evaluare Copii cu Dizabilități, Satu Mare, implicată în dezvoltarea proiectului ,,Emoții Explorere”) și dl. Cristian Secară (pentru disponibilitatea de a însoți echipa la Suveava). De asemenea, mulțumiri colegului nostru, profesor Adrian Mărcuș, care a avut un rol esențial în consilierea echipei și în coordonarea participării la Suceava.

RoSEF 2025 a fost nu doar o competiție, ci o celebrare a curiozității științifice, a muncii în echipă și aexcelenței în educație. Felicitări tuturor participanților!