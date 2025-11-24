Conducători auto, cercetați pentru comiterea unor infracțiuni la regimul rutier

La data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 08.40, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier, pe strada Principală, din localitatea Sărăuad au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 69 de ani, din oraș Tășnad. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.73 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

La data de 22 noiembrie a.c, în jurul orelor 15.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Valea Vinului, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe Drumul Județean 193, din localitatea Valea Vinului, au oprit în traficul rutier un autoturism, condus de un bărbat de 51 de ani, din județul Sălaj. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul are suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat

La data de 23 noiembrie a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tășnad, în timp ce se aflau în exercitarea atribuțiilor de supraveghere și control a traficului rutier pe strada Viilor, din oraș Tășnad, au oprit un autoturism, condus de un minor de 17 ani, din localitatea Săuca. În urma verificărilor efectuate polițiștii au constatat faptul că minorul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.