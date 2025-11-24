CONȘTIENTIZARE. „Violența NU are bariere!” – Dezbatere publică la Satu Mare pentru eliminarea violenței împotriva femeilor

DGASPC Satu Mare și partenerii săi au organizat o întâlnire interinstituțională pentru prevenirea violenței domestice și conștientizarea comunității



Cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată pe 25 noiembrie, DGASPC Satu Mare a organizat în sala mică a Consiliului Județean o dezbatere publică intitulată „Violența NU are bariere!”. Evenimentul a urmărit sensibilizarea opiniei publice și consolidarea colaborării interinstituționale în prevenirea și combaterea violenței domestice.

Dialog interinstituțional și implicarea comunității

La întâlnire au participat membri ai Echipei Intersectoriale Locale, reprezentanți ai instituțiilor publice și organizațiilor neguvernamentale, care au contribuit activ la schimbul de perspective și la discuțiile despre fenomenul violenței domestice. Dezbaterea a fost deschisă de Dragoș Mariana, director DGASPC Satu Mare, și Pataki Csaba, președintele Consiliului Județean Satu Mare, subliniind importanța implicării comunității în prevenirea violenței.

Informare, suport și protecție

Participanții au urmărit prezentări relevante și au discutat despre modalitățile de prevenire a violenței domestice. Casa protejată Venus, inaugurată în 2022, a oferit până în prezent servicii pentru 36 de victime, iar alte 220 de persoane au beneficiat de informare, consiliere și grupuri de suport. DGASPC Satu Mare rămâne la dispoziția cetățenilor prin:

Telefon: 0261.768.830

E-mail: secretariat@dgaspcsm.ro

Adresă: Str. Corvinilor nr. 18

Continuarea campaniei de conștientizare

Pentru marcarea zilei de 25 noiembrie 2025, DGASPC Satu Mare, în colaborare cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, va organiza un marș de sensibilizare în municipiul Carei. În zilele de 26 și 27 noiembrie, instituția va desfășura activități de informare privind serviciile sociale oferite, prin distribuirea de pliante în cadrul unui stand amplasat la Shopping City Satu Mare.