CORUPȚIE LA SPITAL Medici și asistente din Satu Mare, anchetați pentru documente false de handicap

Percheziții și rețineri într-un dosar care vizează emiterea ilegală de certificate medicale pentru obținerea pensiilor de handicap

Marți, 25 noiembrie, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, împreună cu polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat 19 percheziții domiciliare într-un dosar de corupție complex. Ancheta vizează luare și dare de mită, trafic și cumpărare de influență, precum și fals intelectual.

Funcționari publici suspectați de fapte ilegale

Potrivit anchetatorilor, mai mulți medici și asistente de la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare ar fi emis documente medicale false, care atestau în mod nereal existența unor afecțiuni grave.

Aceste documente erau ulterior folosite pentru obținerea ilegală a pensiei de handicap și pentru angajarea unui asistent personal. Sumele percepute pentru aceste acte ilegale variau între 500 de lei și 2.500 de euro.

Măsuri în cursul anchetei

În cursul zilei de 25 noiembrie 2025, au fost puse în executare 12 mandate de aducere pentru persoanele implicate.

De asemenea, în cursul nopții a fost dispusă măsura reținerii pe o durată de 24 de ore, față de o persoană care desfășura, în mod repetat, activități specifice laturii obiective a infracțiunii de trafic de influență, persoană în cauză urmând a fi prezentată în cursul zilei de azi în fața judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Satu Mare cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv.

Sprijinul autorităților

Operațiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, Direcției de Operațiuni Speciale, Brigăzilor de Operațiuni Speciale Oradea și Cluj-Napoca, precum și al Inspectoratului Județean de Jandarmi, asigurând astfel desfășurarea perchezițiilor în condiții optime.

Această anchetă subliniază vigilența autorităților în combaterea corupției în sectorul public, în special în domeniul medical, unde integritatea documentelor are un impact direct asupra drepturilor și beneficiilor persoanelor vulnerabile.