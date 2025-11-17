„Crema-minune de pe TikTok: dacă nu te vindecă, măcar te păcălește!”

În era în care planeta se încălzește, iar oamenii se răcesc la minte, TikTok-ul a devenit noua farmacie universală: un loc unde orice sătmărean-pământean devine peste noapte dermatolog, farmacist și, la nevoie, chimist nuclear.

Așa începem bursa noastră de azi, una în care revenim mai de voie, mai de nevoie la atenționarea că nu tot ce zboară se mănâncă și nu tot ce ți se servește pe net și mai ales pe TikTok îți rezolvă problemele… Căci mai nou iar au apărut, pe lângă minunile din ”vinerea neagră” și medicamentele și cremele miraculoase…

Pățania sătmăreanului nostru cu o cremă ce l-a trimis direct la dermatolog ne-a împins către creația acestui text-pamflet.

Cremele care în mod normal ar trebui testate ani întregi trec direct testul suprem al științei moderne: „Am văzut-o la o tipă cu 3 milioane de urmăritori, deci sigur funcționează!”. Dacă are și un „înainte și după” făcut cu filtre, e deja tratament medical omologat pe plan cosmic.

Când un produs promite că îți șterge petele în 3 zile, acneea în 2 și ridurile în 15 minute, oamenii nu se întreabă ce substanțe conține. Nu, întrebarea reală este: „Oare merge și la mine?”. Iar dacă mai e și la reducere, golirea ficatului e bonus gratuit.

Cât despre uleiurile esențiale — acele poțiuni magice promovate ca soluție universală — ele vin cu aceeași listă de ingrediente ca și prăjiturile de la vecina: „secretul casei”. Alergie? Iritație? Arsuri? Ce contează! Important este că a spus cineva pe TikTok că sunt „naturale”. Așa sunt și urzicile, dar nu ne frecăm cu ele pe față.

Concluzia?

Nu toate miracolele de pe TikTok sunt rele. Unele sunt chiar spectaculoase: transformă oameni sănătoși în pacienți în timp record.

Dar până apare filtrul care repară și ficatul, poate că merită să întrebăm un medic înainte să ne ungem fața cu substanțe pe care nici Google Translate nu le poate descifra.