Cronica Parcărilor Sătmărene: Șoferul de BMW care n-a suportat distanța

Recent, în parcarea unui magazin din Satu Mare, șoferul unui BMW negru a reușit performanța de a sfida atât logica, cât și geometria. Deși mai erau locuri libere — e drept, la o distanță amețitoare de vreo zece metri — eroul nostru a ales să parcheze direct pe sensul de reluare, probabil pentru a-și exprima libertatea interioară și disprețul față de convențiile omenești.

Martorii spun că mașina părea un monument: neclintită, impunătoare, un simbol al motto-ului „dacă pot, de ce nu?”.

Doar sătmărenii obișnuiți parchează. Șoferul BMW-ului negru — creează istorie.