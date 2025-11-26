CSM Olimpia – FC Voluntari se vede pe canalul de youtube- FRFTV

– Conducerea clubului a pus în vânzare bielete pentru partida de sâmbătă

de la ora 11 de pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan

Etapa a 15-a din Liga 2 aduce un program atipic, cu meciuri programate pe durata a patru zile – de vineri până luni, o premieră în acest sezon. Runda debutează în zi de vineri, așa cum s-a mai întâmplat în etapele 2, 3, 4, 7, 9, 10 și 12, iar finalul va fi în zi de luni, o situație întâlnită pentru prima oară în actuala stagiune.

Televizările etapei a 15-a includ cinci partide, ceea ce s-a mai întâmplat doar în rundele 2 și 3 ale acestui sezon. FRF și partenerii media au selectat confruntări importante din lupta pentru promovare și din zona locurilor fruntașe, însă au păstrat și tradiția transmisiunilor dedicate ultimelor clasate.

Astfel, meciul CSM Olimpia Satu Mare – FC Voluntari va fi difuzat în direct pe YouTube FRF, continuând practica federației de a televiza câte un meci al formațiilor aflate în subsolul clasamentului – în etapa 16, această onoare îi revine partidei de la Tunari.

Partida dintre CSM Olimpia Satu Mare și FC Voluntari, programată sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11:00, reprezintă unul dintre punctele de interes ale rundei pentru microbiștii sătmăreni.

Deși meciul nu se regăsește în grila televiziunilor, el va fi transmis gratuit pe YouTube FRF, oferind echipei sătmărene vizibilitate la nivel național. Pentru Olimpia, duelul cu Voluntari este extrem de important, în contextul luptei pentru puncte care să o scoată din zona retrogradării. Adversara din Ilfov are experiență superioară și un lot consistent, cu mențiunea totuși că runda trecută echipa din Voluntari s-a împiedicat acasă, 0-0 cu Șelimbăr.

Conducerea CSM Olimpia Satu Mare a anunțat pe pagina oficială de facebook că a pus în vânzare biletele pentru partida care va avea loc pe stadionul OLIMPIA-DANIEL PRODAN.

Biletele online pentru meciul de campionat de sâmbătă (11:00), pe teren propriu, sunt acum disponibile! În ziua meciului, biletele vor putea fi cumpărate și fizic, la stadion.

Biletele pot fi achiziționate pe: www.bilete-csmolimpia.ro

Program etapa 15 Liga 2, sezon 2025-2026:

vineri, 28 noiembrie 2025, ora 17:30

ASA Târgu Mureş – Concordia Chiajna – tv

sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 11:00

Chindia Târgovişte – CS Tunari

CSC Şelimbăr – CSM Slatina

CSM Olimpia Satu Mare – FC Voluntari – YouTube FRF

CSC Dumbrăviţa – CS Gloria Bistrița

AFC Câmpulung Muscel – FC Bacău

Steaua Bucureşti – Ceahlăul Piatra Neamţ

sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 11:30

FC Bihor Oradea – CS Dinamo Bucureşti – tv

sâmbătă, 29 noiembrie 2025, ora 14:00

Corvinul Hunedoara – CS Afumaţi – tv

duminică, 30 noiembrie 2025, ora 12:30

ACSM Reşiţa – Metalul Buzău – tv

luni, 1 decembrie 2025. ora 13:30

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe – Politehnica Iaşi – tv