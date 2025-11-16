CSM Olimpia și-a apărat titlul în Cupa României

S-a confirmat calculele hârtiei: echipa masculină de spadă al CSM Olimpiei Satu Mare și-a apărat cu succes titlul și a câștigat din nou Cupa României.

După rezultatele excelente de joi în proba individuală – unde Adrian Dabija a cucerit aurul, iar Mézinger Márton a obținut medalia de bronz – sportivii pregătiți de antrenorii Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi și Adrian Pop au intrat vineri în concursul pe echipe. Formația campioană a pornit în competiție în formula Adrian Dabija, Mézinger Márton, Alex Oroian și Tudor Surducan, fiind considerată principala favorită la titlu.

Sătmărenii au intrat direct pe tabloul de 8, unde au trecut fără emoții, cu 45–28, de cea de-a treia echipă a clubului Universitatea Craiova. În semifinale, CS UNEFS București a reușit să le pună câteva probleme, însă CSM Olimpia s-a impus cu 43–38 și a obținut calificarea în finală.

Ultimul act nu a ridicat semne de întrebare: echipa CSU Târgu Mureș nu a găsit răspuns la ritmul și forma sătmărenilor, iar CSM Olimpia s-a impus categoric, cu 45–30, cucerind din nou trofeul.

Spadasinii de la CSM Olimpia încheie astfel un an perfect pe plan intern: în proba individuală, Adrian Dabija a devenit campion național și a câștigat Cupa României, iar echipa a obținut aurul atât la Campionatul Național, cât și la întrecerea de cupă.