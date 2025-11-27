CULTURĂ Elevii și profesorii Liceului Teologic Ortodox Nicolae Steinhardt sărbătoresc Ziua Națională prin muzica lui Enescu

Repetiție generală a concertului simfonic dedicat Zilei Naționale a adus emoție și muzică clasică în Satu Mare



Elevii și profesorii Liceului Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare au marcat Ziua Națională a României într-un mod deosebit, participând la repetiția generală pentru concertul simfonic dedicat acestei sărbători. Sub bagheta maestrului dirijor Tiberiu Soare, publicul a fost purtat prin lucrări emblematice ale compozitorului George Enescu, într-o întâlnire muzicală ce a combinat educația, arta și patriotismul.

Repetiția generală a fost un moment special pentru elevi și profesori, oferindu-le ocazia să experimenteze emoția unui concert simfonic de înalt nivel. Dirijorul Tiberiu Soare a ghidat orchestra prin capodoperele lui George Enescu, evidențiind frumusețea și complexitatea creațiilor acestuia.

Solistul Alexandru Anastasiu a atras atenția asupra vibrafonului, instrumentul pe care l-a folosit pentru a interpreta un concert compus de el. Prezentarea sa a oferit publicului o perspectivă mai profundă asupra tehnicii și expresivității acestui instrument, făcând momentul și mai captivant.

Evenimentul a reprezentat mai mult decât o simplă repetiție: a fost o întâlnire cu patrimoniul muzical românesc, o lecție de cultură și o modalitate de a aduce un omagiu unuia dintre cei mai importanți compozitori români, George Enescu. Prin astfel de inițiative, liceul promovează educația muzicală și valorile culturale, conectând generațiile tinere cu tradiția artistică a României.

Ziua Națională a devenit astfel nu doar o sărbătoare patriotică, ci și un prilej de cultivare a gustului pentru muzica clasică și aprecierea artei autentice.