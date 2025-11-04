Cupa Someșul – ediția a VI-a: fair-play, energie și pasiune pentru fotbal

La baza sportivă a Academiei Partium din Satu Mare s-a desfășurat ediția a VI-a a Cupei Someșul, competiție devenită tradiție în zona locală. Nouă echipe din comunitățile apropiate – Berveni, Ciumești, Porumbești, Turulung, Oar, Vetiș, Bogdand, Livada și Viile Satu Mare – au evoluat pe teren într-o zi dedicată fotbalului și bunei colaborării dintre localități.

Competiția a fost organizată într-un cadru deosebit, iar meciurile au demonstrat nu doar dorință de victorie, ci și respect reciproc. Valorile de bază ale sportului – fair-play, cooperare și implicare – au fost prezente în fiecare partidă.

Cupa Someșul a devenit un eveniment constant în calendarul sportiv local, iar ediția din acest an a confirmat că turneul consolidează legăturile dintre comunități și încurajează un stil de viață activ. Imaginile de la turneu reflectă foarte bine atmosfera: bucurie la goluri, susținere din tribune și unitate între jucători și antrenori.

Organizatorii felicită toate echipele participante pentru evoluțiile din teren și transmit mulțumiri partenerilor care au sprijinit această ediție.

Evenimentul a fost susținut de:

Consiliul Județean Satu Mare, Consiliul Local Vetiș, Nemzeti Együttműködési Alap, BGA, Grain Express, Partium Akadémia și M SYS Group.

Organizatorii transmit că pregătirile pentru ediția viitoare au început, iar Cupa Someșul va continua cu aceeași energie și pasiune.