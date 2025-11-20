Derby-ul etapei se joacă la Tășnad: Unirea-Minaur!

Etapa a 14-a din Liga 3 propune duelul cel mai așteptat al rundei în Seria 8: Unirea Tășnad – CS Minaur Baia Mare, un adevărat derby între două formații din zona de vârf a clasamentului.

Minaur, liderul seriei cu 34 de puncte, vine după un parcurs excelent, cu cel mai bun atac și una dintre cele mai solide defensive. Echipa băimăreană își poate consolida primul loc, însă deplasarea la Tășnad este una dintre cele mai dificile ale sezonului.Pentru băimăreni e și o ocazie de a se revanșa după ce în tur echipa din Tășnad se impunea sub Dealul Florilor cu ….5-1. A fost de altfel singura înfrângere a Minaurului de până acum și singurele puncte pierdute în acest sezon de trupa lui Feri Dican.

De cealaltă parte, Unirea Tășnad ocupă poziția a treia, cu 28 de puncte, și are al doilea cel mai bun atac al campionatului (37 de goluri marcate). Pe teren propriu, formația sătmăreană joacă ofensiv și spectaculos și are șansa să reducă diferența față de Minaur la doar trei puncte. În plus, echipa antrenată de cuplul Stelescu-Sabău vine după un succes categoric, 5-0 obținut pe terenul celor de la SC Olimpia MCMXXI.

Partida se joacă sâmbătă de la ora 14 la Tășnad.

Tot în etapa a 14-a, trupa antrenată și patronată de Giuseppe Funicello, SC Olimpia MCMXXI merge la Sântandrei pentru un duel cu Crișul, echipă greu de învins pe teren propriu. Iar bihorenii nu-și pot permite să piardă puncte în condițiile în care au ca obiectiv intrarea în zona play off-ului.

Programul etapei: . Vineri, 21 noiembrie, 14.00: Sănătatea – Arieșul Turda; SCM Zalău – Băile Felix. Sâmbătă, 22 noiembrie, 14.00: Bihorul Beiuș – Viitorul Cluj; Sântandrei – SC Olimpia; CSM Sighet – Unirea Dej; Unirea Tășnad – CS Minaur.

CLASAMENT

1.Minaur BM – 34p (31-15) – 13

2.SCM Zalău – 29p (23-9) – 13

3.Unirea Tășnad – 28p (37-15) – 13

4.CSM Sighet – 24p (25-13) – 13

5.Sănătatea Cluj – 23p (23-12) – 13

6.Sântandrei – 21p (20-16) – 13

7.Lotus Felix – 16p (14-15) – 13

8.Viitorul Cluj – 12p (11-16) – 13

9.Bihorul Beiuș – 12p (9-21) – 13

10.Unirea Dej – 8p (12-20) – 13

11.Olimpia SM – 8p (11-36) – 13

12.Sticla Turda – 2p (9-37) – 13