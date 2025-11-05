DEZASTRU. Inundații majore pe râul Crasna (exercițiu)

Județele Satu Mare și Sălaj testează sistemul de avertizare și reacție în caz de viituri

În perioada 4–6 noiembrie 2025, autoritățile din județele Satu Mare și Sălaj desfășoară un amplu exercițiu de simulare a producerii inundațiilor în bazinul hidrografic Crasna. Acțiunea are rolul de a verifica modul de funcționare a sistemelor de avertizare, reacția instituțiilor implicate și aplicarea procedurilor specifice managementului riscului la inundații.

Scopul: testarea reacției în lanț a instituțiilor

Simularea urmărește eficiența fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare – alarmare a populației, precum și colaborarea între structurile implicate în gestionarea situațiilor de urgență. Totodată, exercițiul vizează nivelul de pregătire al administrației publice locale în aplicarea planurilor de apărare împotriva inundațiilor.

Pentru acest scenariu, specialiștii au stabilit o serie de ipoteze definitorii:

depășirea pragurilor critice de precipitații sub formă de averse;

creșteri peste cotele de apărare ale râului Crasna, la stațiile hidrometrice Crasna, Șimleu Silvaniei, Supuru de Jos, Craidorolț și Domănești;

intrarea acumulării Vârșolț în Faza a II-a de apărare ;

evacuarea unor debite de peste 20 mc/s în aval de acumulare;

intrarea în funcțiune a polderului Moftin.

Avertizări simulate: „Atenție! Acesta este un exercițiu!”

Pe durata celor trei zile de desfășurare, vor fi emise avertizări și informări hidrologice corespunzătoare codurilor portocaliu și roșu. Toate mesajele transmise în teritoriu vor purta mențiunea clară:

„Atenţie! Acesta este un exerciţiu de simulare! Datele nu corespund realităţii.”

La final, va fi întocmit un raport de evaluare, care va include concluziile exercițiului, eventualele deficiențe constatate, termenii și responsabilitățile de remediere, precum și propuneri de îmbunătățire a activităților de management în caz de inundații.

Instituțiile implicate

În cadrul simulării participă o gamă amplă de structuri centrale și locale, între care:

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , prin Centrul Operativ pentru Situații de Urgență;

Administrația Națională „Apele Române” și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor ;

Administrația Națională de Meteorologie – Direcția Meteorologică Regională Transilvania Nord;

Comitetele Județene pentru Situații de Urgență și Inspectoratele Județene pentru Situații de Urgență din Sălaj și Satu Mare;

Administrația Bazinală de Apă Someș-Tisa și Sistemele de Gospodărire a Apelor (SGA) din cele două județe;

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare – Sucursala Satu Mare ;

Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din Șimleu Silvaniei, Sărmășag, Bogdand și Craidorolț.

Verificări tehnice concomitente

Exercițiul de simulare se desfășoară în paralel cu acțiunile anuale de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice – diguri, baraje și acumulări – care au rol de apărare împotriva inundațiilor, indiferent de deținător.

Casetă tehnică: semnificația codurilor hidrologice

COD GALBEN – risc de viituri sau creșteri rapide ale nivelului apei, fără pagube semnificative, dar cu necesitatea unei vigilențe sporite.

COD PORTOCALIU – risc de revărsări importante, cu potențial impact asupra comunităților și bunurilor.

COD ROȘU – risc major de viituri, amenințare directă la siguranța persoanelor și a infrastructurii.

Pentru zonele neîndiguite și îndiguite, se definesc cote și faze de apărare specifice, menite să declanșeze din timp măsurile de protecție, evacuare și restricție.