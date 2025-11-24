OVIBEST SRL, companie din localitatea Marna Nouă, Județul Satu Mare a demarat

implementarea proiectului DIGITALIZAREA COMPANIEI S.C. OVIBEST SRL ( cod SMIS: 335389), finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, gestionat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Autoritate de Management.

Contractul de finanțare a fost semnat în 3 octombrie 2025, iar proiectul se va desfășura

până la data de 03 iulie 2026, la sediul social din Marna Nouă, Comuna Sanislău, nr. 34, Județ Satu Mare, și la punctul de lucru din Municipiul Carei, Strada Uzinei, nr. 68, Județ Satu Mare.

Prin această investiție, OVIBEST S.R.L. urmărește transformarea digitală a companiei

prin achiziția și integrarea de active corporale și necorporale, inclusiv soluții IT, aplicații

software și servicii conexe, astfel încât procesele interne să fie eficientizate, productivitatea

muncii să crească, iar competitivitatea pe piață să fie consolidată. Proiectul contribuie,

totodată, la respectarea principiilor orizontale, prin măsuri de digitalizare, sustenabilitate și

incluziune aplicate la nivelul proceselor și rezultatelor.

Valoarea totală a proiectului este de 717.663,19 lei, din care valoarea finanțării

nerambursabile este de 464.799,28 lei, compusă din contribuția Fondului European de

Dezvoltare Regională, în cuantum de 395.079,39 lei, și din Bugetul Național, în cuantum de

69.719,89 lei. Diferența reprezintă contribuția proprie a beneficiarului, conform contractului

de finanțare.

Adresă poștală: Sat Marna Nouă, Comuna Sanislău, Nr. 34, Județ Satu Mare, România

Email: ovi_pls@yahoo.com Telefon: 0728180991

Investim în viitorul regiunii!