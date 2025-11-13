Vom avea oare o gală a sportului sătmărean?

Direcția Județeană de Sport Satu Mare întocmește clasamentul celor mai buni sportivi

sătmăreni ai anului 2025

Direcția Județeană de Sport Satu Mare a demarat procedura de întocmire a clasamentului anual al sportivilor sătmăreni, pe baza rezultatelor obținute în competițiile desfășurate pe parcursul anului 2025.

Clasamentul va cuprinde performanțele sportivilor legitimați la structurile sportive din județul Satu Mare, care au participat la Jocurile Olimpice, Campionate Mondiale, Europene, Balcanice, Naționale, precum și la Cupe Mondiale, Cupe Europene sau Jocuri Universitare, la categoriile seniori, tineret, juniori și cadeți.

Evaluarea se va realiza pe baza sistemului de punctaj elaborat de Agenția Națională pentru Sport, fiind luate în considerare doar rezultatele obținute de sportivii legitimați la cluburile sătmărene afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate recunoscute oficial de ANS.

Toate structurile sportive din județ sunt invitate să transmită rezultatele reprezentanților lor până la data de 5 decembrie 2025, la adresa de e-mail djs.satumare@sport.gov.ro , în vederea întocmirii Clasamentului anual al sportivilor sătmăreni.

Prin această inițiativă, DJS Satu Mare își propune să recunoască și să promoveze performanțele sportivilor locali, care au reprezentat cu onoare județul la competițiile interne și internaționale din 2025. Și la final vine și întrebarea firească…Vom avea oare după o pauză cam lungă o Gală a Sportului Sătmărean? Sportivii și antrenorii ar merita o astfel de recunoaștere a muncii lor măcar la final de an, în prag de sărbători.