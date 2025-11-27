Dispărut de acasă, căutat de poliție

La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în data de 24 noiembrie a.c, BOHAR MIHAI, în vârstă de 58 de ani, a plecat de la domiciliu, din localitatea Micula și nu a mai revenit până în prezent.

Semnalmente: 1,70 cm înălțime, aproximativ 100 kg, ochii căprui, părul șaten.

La momentul plecării nu se cunosc articolele de îmbrăcăminte.

Persoanele care dețin și pot oferi informații cu privire la această persoană sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.