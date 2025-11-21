DSVSA Satu Mare aplică amenzi de 4.700 lei în urma controalelor din această săptămână pentru protecția animalelor

În această săptămână medicii veterinari oficiali, din cadrul D.S.V.S.A. – Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală au efectuat un număr de 109 controale în exploatații profesionale și non profesionale, piețe, cabinete sanitare veterinare, farmacii veterinare din județul Satu Mare.

În urma acestor controale, a fost aplicată 3 sancțiuni contravenționale, din care 2 amenzi contravenționale, în valoare totală de – 4.700 lei, din care – 3.500 lei – 1 unitate de procesare furaje pentru animale, din localitatea Urziceni, pentru nerealizarea de către operatorul economic din sectorul hranei pentru animale a Planului de autocontrol, – 1.200 lei – 1exploatație non profesională localitatea Dumbrava ( 1.200 lei x 1 ), precum și 1 avertisment, într-o exploatație non profesională, din localitatea, Tiream, pentru – vânzarea sau înstrăinarea în orice mod a animalelor, fără documentele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare.

Conform datelor, în Uniunea Europeană, evoluează Influență Aviară – cu focare primare sau secundare, atât în exploatații avicole cât și în arealul sălbatec în : Austria, Belgia, Franța, Ungaria, Cehia, Spania, Germania, Norvegia, Polonia, Irlanda, Olanda, Danemarca, Italia, Elveția, Finlanda, Macedonia de Nord, Lituania, Letonia, Luxemburg și Portugalia.

În această perioadă, evoluează în U.E. – Pestă Porcină Africană, în : Polonia, Estonia, România, Lituania, Letonia, Germania, Italia, Croația, Bosnia Herțegovina, Bulgaria, Moldova, Serbia, Slovacia, Ucraina și Ungaria.

În județul Satu Mare, există restricții sanitare veterinare, datorate focarelor de Pestă Porcină Africană, din localitățile Nadișul Hododului, Pir și Lazuri.

În această săptămână a fost stins, focarul de PPA din localitatea Căuaș.

Atragem atenția crescătorilor de suine, în conformitate cu Legea 122/15.05.2023, în exploatațiile non comerciale de porcine – ( exploatații non profesionale de subzistență ), înregistrată în SNIIA, – Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – și deținute de persoane fizice, porcii sunt crescuți pentru îngrășare și sacrificare pentru consum familial;

Pentru prevenirea îmbolnăvirii porcinelor de pestă porcină africană, Conform ORDINULUI nr. 132/418/2023 Exploatațiile non comerciale de porcine, trebuie să îndeplinească următoarele condiții și cerințe de biosecuritate :

Condiții:

porcinele deținute trebuie să fie identificate individual și înregistrate în Baza națională de date ( B.N.D.) ;

exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținuta de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea, este interzisă.

Cerințe de biosecuritate :

: porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate sub nici o formă în hrana porcilor.

D.S.V.S.A. Satu Mare, continuă campania de vaccinare antirabică a efectivelor de carnasiere domestice (câini, pisici) de pe raza județului .

Deținătorii de carnasiere sunt rugați să prezinte aceste animale la cabinetele veterinare private, cabinetele veterinare concesionate, în locurile stabilite în fiecare localitate de administrația locală, pentru microciparea caninelor neidentificate și pntru vaccinarea obligatorie antirabică, a tuturor animalelor deținute.

Deținătorii de carnasiere, vor prezenta la ora efectuării vaccinării antirabice și carnetul de sănătate individual, pentru fiecare, câine și pisică, supusă acțiunii. În cazul în care proprietarul animalelor, se prezintă cu câinele/pisica, microcipat/ă, la sediul cabinetului sanitar veterinar, vaccinarea este gratuită.

Atenționăm populația proprietară sau iubitoare de animale de companie că Legea 258 / 2013 și Ordinului Președintelui A.N.S.V.S.A nr. 1 din 2014, obligă ca circulația câinilor pe teritoriul României să se efectueze numai dacă sunt identificați, înregistrați, vaccinați antirabic și însoțiți de carnete de sănătate.

Refuzul vaccinarii câinilor și pisicilor de către proprietarii acestora constituie contraventie și se sancționeaza conform HG 984/2005 reactualizată Art.5 lit. J, pct.3 cu amendă de 400-800 lei pentru persoanele fizice și 400-1000 lei în cazul persoanelor juridice.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) trage un semnal de alarmă, privind riscul ridicat de apariție a unor focare de boli la animale, în contextul epidemiologic European, îngrijorător și al nerespectării regulilor privind mișcarea animalelor.

Potrivit datelor transmise de Comisia Europeană, în prima parte a lunii octombrie 2025 au fost înregistrate, la nivel european, numeroase focare și cazuri de boli la animale, unele având impact semnificativ asupra sănătății publice și a economiei zootehnice, europene.

Multitudinea cazurilor de INFLUENȚĂ AVIARĂ (HPAI), la nivel European atât în exploatațiile profesionale, non profesionale, cât și la pasările sălbatice , care evoluează în țările member U.E și pentru a limita riscurile, D.S.V.S.A. Satu Mare, recomandă crescătorilor de păsări, să își protejeze animalele prin măsuri clare și consecvente. Respectarea lor reduce considerabil șansele ca virusul să pătrundă în exploatații.

Recomandări pentru crescători de păsări :

Este recomandat ca păsările domestice să fie crescute în spații protejate, iar dacă acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea lor trebuie făcute doar în locuri acoperite unde păsările sălbatice nu pot avea acces.

Este indicată separarea rațelor și gâștelor de celelalte păsări domestice, deoarece pot transmite virusul fără să prezinte semne.

Trebuie evitată adăparea cu apă preluată din surse de suprafață precum lacuri, bălți sau canale frecventate de păsări sălbatice.

Crescătorii trebuie să limiteze accesul persoanelor și al altor animale în spațiile unde sunt ținute păsările.

Este necesară dezinfectarea atentă a încălțămintei și a echipamentelor înainte de a intra în spațiile de creștere.

Crescătorii trebuie să fie informați cu privire la simptomele bolii și să anunțe imediat medicul veterinar în cazul oricărei mortalități neobișnuite.

Aplicarea acestor măsuri poate preveni pierderi majore, inclusiv mortalitate în efective, sacrificări obligatorii, restricții comerciale sau costuri suplimentare legate de dezinfectare și control.

România se regăsește printre statele afectate de mai multe boli transmisibile, precum pesta porcină africană, rabia, variola ovină și boala limbii albastre (bluetongue).

Pe această cale, dorim să tragem, încă o dată un semnal de alarmă asupra riscului de infectare cu virusul dermatozei nodulare contagioase în cazul nerespectării prevederilor legislației în vigoare, precum și a consecințelor extrem de grave în cazul infecției, generate de dificultățile în controlul acestei boli de categoria A (cu referire la uciderea animalelor, scăderea producțiilor, restricțiile de circulație, implementarea unui program de vaccinare).

D.S.V.S.A. Satu Mare, aplică măsurile de conștientizare a persoanelor implicate în acțivități de creștere a animalelor din județ, la speciile listate, în următoarea perioadă de timp, prin aplicarea de măsuri speciale, pentru prvenirea răspândirii infecției cu virusul bolii limbii albastre, (BTV), datorită confirmării a 8 cazuri pozitive în România, de circulație a acestora, de monitorizarea permanentă a stării de sănătate a animalelor, de obligația crescătorilor de animale de notificare a oricărei suspiciuni de boală transmisibilă, iar în ce privește circulația animalelor, de notificare a intenției anterior achiziționării, în scopul verificării îndeplinirii condițiilor de sănătate la locul de origine al animalelor.

De asemenea, recomandăm instalarea de bariere fizice și utilizarea insecticidelor și repelenților care pot ajuta la reducerea numărului de insecte din adăposturi și din jurul animalelor, precum și îndepărtarea gunoiului de grajd și a apei din apropierea adăposturilor şi de pe platforma de gunoi, care constituie un biotop favorabil dezvoltării vectorilor.

Recomandări pentru crescători:

Nu cumpărați sau vindeți animale fără documente legale;

Nu transportați animale cu mijloace neautorizate sau nedezinfectate;

Notificați medicul veterinar la orice suspiciune de boală;

Respectați restricțiile de mișcare în zonele cu focare.

În calitate de autoritate sanitară veterinară competentă teritorial, D.S.V.S.A. Satu Mare , va monitoriza și verifica toate transporturile de animale din specii listate, pentru infecția cu virusul bolii limbii albastre, conform instrucțiunilor transmise și în conformitate cu prevederile legislative, în scopul protejării teritoriului județului de îmbolnăviri cu virusul bluetongue.