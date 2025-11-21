DSVSA Satu Mare sancționează un fast-food din Carei cu 10.000 lei după o serie amplă de controale alimentare

Inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Satu-Mare au realizat, în perioada menționată, 92 acțiuni de control. Verificările au vizat : unități de abatorizare, unități de procesare carne și lapte, unități de catering, hipermarketuri, supermarketuri, piețe agroalimentare, unități alimentație publică, cantine, baruri, laboratoare de cofetărie, chioșcuri școlare, magazine alimentare și de legume fructe, unități pentru fabricarea produselor de morărit, a pâinii şi produselor de patiserie, a altor produse alimentare, a băuturilor răcoritoare şi alcoolice, precum şi unități pentru depozitarea alimentelor, seminţelor, legumelor şi fructelor.

Controalele efectuate în unități, sunt realizate de către inspectorii de specialitate din domeniile siguranței alimentare, a produselor de origine animală și non animală cu respectarea strictă, a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor și a normelor stabilite de Autoritate Națională Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, respectarea cerințelor specifice programului HACCP, cu respectarea și realizarea Programului de Autocontrol în unitățile de producție și procesare produse alimentare de origine animală și non animală.

Controalele s-au concentrat pe prevenirea riscurilor pentru sănătatea consumatorilor și consilierea operatorilor din industria alimentară. Sancțiunile au fost aplicate doar în cazul în care deficiențele constatate nu au fost corectate în termenul acordat sau când au existat riscuri semnificative pentru siguranța alimentelor.

Începând cu luna noiembrie D.S.V.S.A. Satu Mare, a demarat o serie de acțiuni de controale oficiale, în toate unitățile de abatorizare, procesare, depozitare și comercializare carne, lapte, alte produse alimentare de origine animală și non animală din județ. Scopul acestor acțiuni este de a preveni și evita apariția toxiinfecțiilor alimentare, a fraudelor alimentare.

O dată cu reluarea cursurilor, D.S.V.S.A. Satu Mare, continuă seria de controale oficiale tematice, cu privire la respectarea condițiilor de igienă și a legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în blocurile alimentare, cantinele unităților preșcolare și școlare, în unități tip catering care asigură mese calde în școli, cămine sau grădinițe, dar și a modului de păstrare și desfacere a produselor alimentare în chioșcurile de incintă.

În urma controalelor efectuate, a fost aplicată 1 sancțiune contravențională, din care 1 amendă contravențională, în valoare totală de 10.000 lei, din care – 10.000 lei, 1 fast food din localitatea Carei – pentru nerespectarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind întreținerea spațiilor, a condițiile de depozitare și comercializare a produselor alimentare.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) prin D.S.V.S.A. – urile județene, avertizează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziționării de produse alimentare comercializate în special de pe rețelele de socializare de către persoane fizice neautorizate.

Tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, prin platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, însă o parte dintre cei care le produc și comercializează nu sunt înregistrați sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, nu dispun de spații verificate oficial și nu respectă normele minime de igienă impuse de legislația din România.

Produsele realizate în aceste spații necontrolate și în condiții precare de igienă, pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecții alimentare grave.

Recomandări generale pentru consumatori :

Cumpărați produse alimentare doar din unități înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor;

Verificați eticheta, data durabilității minimale/data limită de consum, datele de contact ale producătorului și condițiile de depozitare;

Evitați achizițiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spații improvizate;

Sesizați autoritățile atunci când identificați astfel de practici ilegale.

Recomandări privind achiziția alimentelor din comerțul online :

Pentru cumpărăturile efectuate online, ANSVSA recomandă consumatorilor să fie atenți la:

Înainte de a plasa comanda :

Datele de identificare ale comerciantului (nume, adresă, telefon, email).

Denumirea produsului, lista ingredientelor și cantitatea netă.

Condițiile de transport, mai ales pentru produse perisabile, refrigerate sau congelate.

Existența informațiilor despre alergeni și declarația nutrițională (unde este cazul).

Termenii și condițiile de livrare, retur și reclamații.

La recepționarea coletului :

Integritatea pachetului (fără scurgeri, rupturi, deteriorări).

Concordanța între produsele comandate și cele livrate.

Starea termică a produselor perisabile.

Integritatea ambalajelor și lizibilitatea etichetelor.

Data durabilității minimale / data limită de consum.

Bonul fiscal, util în cazul unei reclamații.

În această săptămână a fost diagnosticat, încă un caz de Trichineloză, la un porc, crescut într-o exploatație non profesională, din localitatea Căpleni. Carcasa porcului împreună cu subprodusele în greutate de 262 Kg și cu o valoare de 3620 lei, a fost supusă sechestrului/ reținerii oficiale, denaturării și incinerării într-o unitate de ecarisare a teritoriului, autorizată sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din județul nostru. Suina a fost identificată prin crotaliere, iar proprietarul va fi despăgubit la valoarea de piață a animalului.

România a adoptat și aplică cadrul legislativ și în județul nostru, pentru diminuarea risipei alimentare. Actele normative în vigoare care stabilesc acţiunile ce trebuie întreprinse de operatorii din industria alimentară, conform unei ierarhii de prevenire a risipei alimentare sunt:

Și ghiduri europene:

Pentru sesizări, reclamații în domeniul sanitar veterinar și al siguranței alimentare, vă rugăm să apelați CALL CENTER la numărul de telefon 0800826787 sau 0261715956.