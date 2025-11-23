Eveniment rutier cercetat de polițiștii sătmăreni 

La data de 20 noiembrie a.c, în jurul orei 21.07, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui eveniment rutier între localitățile Terebești și Gelu.

Din primele verificări, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 37 de ani, din localitatea Terebești, în timp ce conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, escaladând sensul giratoriu și ulterior răsturnându-se în șanț.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o alcoolemie de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind transportat la spital în vederea recoltării de probe biologice. În urma impactului , nu au existat victime omenești. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.