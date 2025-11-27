Fără antrenorul-patron Funicello în duelul cu Zalău

Meciul de sâmbătă dintre Olimpia MCMXXI Satu Mare și SCM Zalău (ora 14:00) vine într-un context special pentru galben-albaștri, după decizia Comisiei de Disciplină a FRF privind incidentul din etapa a 13-a, la derby-ul Olimpia – Unirea Tășnad.

Antrenorul și totodată patronul Olimpiei, Giuseppe Funicello, a fost sancționat pentru comportament jignitor și atitudini care afectează imaginea fotbalului, conform Art. 52/1/a din Regulamentul Disciplinar.

FRF a decis:

2 meciuri suspendare

2.270 lei penalitate sportivă

Comisia a aplicat minimul prevăzut, însă sancțiunea cântărește greu: Funicello a lipsit deja etapa trecută, iar a doua etapă de suspendare va fi chiar sâmbătă, împotriva Zalăului.

Ce a provocat sancțiunea:

În minutul 66 al meciului cu Unirea Tășnad, banca oaspeților a cerut penalty, iar Funicello a reacționat violent:

a șutat puternic o minge spre banca adversă,

a protestat vehement,

a adresat cuvinte jignitoare,

a lovit o cutie în drumul spre vestiare după eliminare.

De remarcat că Funicello nu e la prima ieșire în decor acesta fiind deja un client vechi al arbitrilor și al Comisiei de disciplină din cadrul FRF.

Absența sa de la meciul cu SCM Zalău complică situația Olimpiei, care ocupă penultimul loc și are mare nevoie de puncte în fața unei echipe aflate pe poziția a treia, cu obiectiv ferm de promovare. O echipă din Zalău care nu trece nici ea printr-o perioadă prea bună. Sălăjenii au pierdut neașteptat etapa trecută, acasă, 1-3 cu Lotus Felix și au cedat și poziția secundă din clasament.

Iar pentru SCM Zalău se anunță un program dificil la finalul acestui an cu un derby acasă cu Minaur și apoi cu o deplasare pe un teren de unde se câștigă greu puncte, la Vitorul Cluj.

SC Olimpia MCMXXI vine după două înfrângeri dureroase în care a încasat în total zece goluri, 0-5 acasă cu Tășnad și 1-5 la Sântandrei cu Crișul.

Partida SC Olimpia MCMXXI Satu Mare- SCM Zalău se joacă sâmbătă de la ora 14 pe terenul Someșul.