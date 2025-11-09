Fiți cu ochii-n patru, sau măcar la vitezometru!

În ultima perioadă, pare că poliția a intrat în forță pe teren, radare la tot pasul, controale în trafic, amenzi pentru parcare să nu mai vorbim. Unii spun că „în sfârșit se face ordine”, alții văd în asta doar o nouă metodă de a mai scoate bani din buzunarul oamenilor. Depinde, probabil, pe cine întrebi.

Pentru cei care respectă regulile, poate fi un semn bun, mai puțin haos pe șosele, mai multă disciplină. Pentru ceilalți, e doar încă o dovadă că „statul” te pândește la fiecare pas. Un lucru e cert, drag cititor al Gazetei, dacă nu te-ai uitat de două ori la vitezometru sau nu ți-ai verificat rovinieta în ultima vreme… poate ar fi momentul, nu de alta dar se apropie sărbătorile și cu acei bani poți face multe alte lucruri. Nu uita, fii cu ochii-n patru și apasă pe frână dacă-i vezi!