FOTOGALERIE. REUȘITĂ. Prima zi la Târgul de Crăciun: un început strălucitor pentru TRAI Rezidențial

Cristian Pașca, manager Compania Lebăda Satu Mare: „Energia comunității ne-a umplut biroul de lumină și încredere.”

Prima seară a Târgului de Crăciun a adus un val de entuziasm pentru echipa TRAI Rezidențial. Biroul de informare, deschis în cadrul târgului, a devenit încă din primele ore un spațiu animat, plin de vizitatori, curiozitate și dialog deschis. Atmosfera caldă a confirmat legătura puternică dintre comunitate și proiectul aflat în plină dezvoltare.

Prezența oficială care dă încredere

Managerul Companiei Lebăda Satu Mare, Cristian Pașca, a subliniat importanța vizitei domnului primar, Kereskenyi Gabor, și a viceprimarilor, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, care au trecut pragul biroului încă din prima zi.

Gestul lor, spune acesta, reprezintă un semn de sprijin real pentru proiectele locale construite cu responsabilitate și viziune.

Potrivit managerului, întâlnirea a transmis un mesaj puternic: dezvoltarea urbană are parteneri dedicați în administrația municipiului.

Entuziasm din partea vizitatorilor

Toți cei care au vizitat biroul au contribuit la atmosfera luminoasă a acestei prime zile.

Interesul și reacțiile pozitive primite au oferit echipei un impuls suplimentar și confirmarea că TRAI Rezidențial merge în direcția potrivită.

„A fost o seară care ne-a umplut biroul de lumină și încredere”, a declarat Cristian Pașca.

Continuăm cu energie și deschidere

Pe tot parcursul Târgului de Crăciun, echipa TRAI Rezidențial va continua să primească vizitatori, să ofere informații și să împărtășească viziunea proiectului.

Biroul de informare este amplasat chiar vizavi de Hotelul Aurora, ușor de găsit pentru toți cei interesați.