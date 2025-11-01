Hotelul Dacia din Satu Mare își recapătă strălucirea de altădată – simbolul arhitectural al orașului prinde din nou viață

Una dintre cele mai emblematice clădiri ale municipiului Satu Mare, Hotelul Dacia, își redobândește treptat grandoarea și eleganța de altădată, prin munca minuțioasă a echipelor de restauratori și specialiști în patrimoniu.

Capodoperă a arhitecturii Secession din Transilvania, hotelul a fost realizat la începutul secolului XX de arhitecții Bálint Zoltán și Jámbor Lajos, fiind inaugurat în anul 1902. Clădirea, amplasată în centrul istoric al orașului, este recunoscută pentru fațada sa spectaculoasă, bogat decorată, care îmbină motive florale și detalii inspirate din natura locală.

Lucrările actuale de restaurare vizează nu doar refacerea elementelor decorative și arhitecturale, ci și redarea atmosferei autentice care a consacrat Hotelul Dacia drept un reper al eleganței urbane de la începutul secolului XX.

🔹 Restaurarea are loc sub coordonarea specialiștilor în conservarea patrimoniului construit, care îmbină metodele tradiționale cu tehnologiile moderne, pentru a asigura durabilitatea intervențiilor.

🔹 Scopul lucrărilor este acela de a reda clădirii rolul său cultural, turistic și simbolic în viața comunității sătmărene.