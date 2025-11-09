Liga a 2-a: CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău 0-1 ( 0-1)

Încă un pas greșit: 0–1 cu Bacău, chiar de ziua antrenorului Alexandru Botoș

CSM Olimpia Satu Mare a bifat o nouă înfrângere în Liga 2. În etapa a 13-a, pe Stadionul Olimpia–Daniel Prodan, sătmărenii au cedat cu 0–1 în fața celor de la ACS FC Bacău, într-un meci disputat chiar în ziua aniversară a antrenorului secund Alexandru „Piri” Botoș.

Olimpia a început hotărât, dominând primele 25 de minute și producând câteva situații notabile prin Copaci și Magyari, însă ambele execuții au trecut la limită pe lângă buturi. Bacăul a răspuns cu două acțiuni tăioase, iar în minutul 29 a venit lovitura în moalele capului: Marko Juric a preluat în careu și a înscris cu un șut plasat, de la 14 metri, pentru 0–1. După gol, jocul gazdelor s-a rupt, iar bara l-a salvat pe Răilean de la un noul gol, la execuția lui Luncașu (min. 37).

La reluare, Olimpia a fost mai prezentă în jumătatea de teren a băcăuanilor. Oanea a tras puternic în minutul 49, însă portarul Anton a respins spectaculos în corner. Presiunea locală a existat, posesia a fost superioară, dar eficiența ofensivă a rămas tot pe zero. Pe tranziție, tot Bacăul a fost aproape să închidă tabela, tot prin Luncașu.

Pe final, Botoș a forțat totul: a schimbat sistemul în 3–4–3, l-a urcat pe Hosu în linia de atac, a scos un fundaș, pe Gazoini , însă golul n-a venit. Olimpia a terminat împingând jocul în treimea adversă, dar tabela a rămas nemodificată de la reușita lui Jokic din minutul 29. Este a unsprezecea înfrângere a sezonului pentru formația sătmăreană.

Campionatul ia pauză două săptămâni, odată cu fereastra echipei naționale. CSM Olimpia revine în teren pe 22 noiembrie, în deplasare, cu Gloria Bistrița.

Botoș: „Parcă am fi blestemați”

„Am început bine, dar după un sfert de oră am cedat inițiativa. Primim goluri prea ușor. În repriza a doua am trecut la 3–4–3 și am forțat, însă n-am reușit să marcăm. Parcă am fi blestemați. Din ultimele două meciuri ar fi trebuit să scoatem minim două puncte. În iarnă vor fi schimbări.” – Alexandru „Piri” Botoș, antrenor secund CSM Olimpia

Rămas bun Emerich Jenei

Moment emoționant la începutul partidei de pe stadionul Olimpia-Daniel Prodan. Cei peste 500 de spectatori au ținut un moment de reculegere în memoria lui Emerich Jenei, antrenorul care a adus fotbalului românesc cea mai mare performanță, câștigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua București în 1986. Jenei a antrenat și Olimpia Satu Mare în 1980 înainte să ajungă la Steaua. Apoi i-a avut în anii 90 sub comanda sa la Steaua pe sătmărenii Zoltan Ritli și Tibi Csik.

De altfel, Zoltan Ritli a și făcut o declarație de suflet la aflarea veștii că fostul său antrenor, Emerich Jenei s-a stins din viață:

„Sunt și eu foarte trist pentru că România l-a pierdut pe nea Imi. Pentru mine a fost o onoare să fiu antrenat de omul pe care eu îl consider cel mai titrat antrenor român cu care am lucrat vreodată. România îi are la fel de mari și pe nea Mircea Lucescu, nea Piști Kovacs, nea Puiu Iordănescu, nea Piți, cu dânsul am lucrat și la echipa națională, dar eu am spus despre nea Imi, pentru că eu cu acest om eu am lucrat mai mult și de aia îl consider cel mai titrat. Nea Imi a fost un antrenor aparte, iar pentru mine a fost o mare onoare să lucrez cu dânsul. Acest om avea un discurs fenomenal în vestiar în fața jucătorilor. Ne vorbea extrem de politicos și avea un stil aparte ca să ne motiveze. Îmi aduc aminte că noi urma să întâlnim în dubla din 1999 cu West Ham din Cupa UEFA jucători de milioane și milioane de euro ca Lampard, Rio Ferdinand, Joe Cole, Di Canio, dar nea Imi ne-a făcut să ne luptăm cu ei de la egal la egal și ne-a zis că și noi avem tot două mâini și două picioare ca ei. Ne-a spus să nu ne uităm la ei cum sunt îmbrăcați sau să citim în presă despre casele, salariile și mașinile lor, că tot oameni sunt și ei.

Îți vorbea extrem de calm în analiza partidelor și te făcea să-i asculți discursul cu o mare plăcere. Ne-a dat încredere în forțele noastre și am eliminat pe West Ham. Am bătut în Ghencea cu 2-0 și am făcut 0-0 la ei. După acel meci eu am prins și echipa națională. Deci nea Imi m-a făcut să prind echipa națională a României. Am fost convocat de nea Piți pentru meciul cu Ungaria, dar a apărat Lobonț. Eu am avut ghinion că în acea perioadă am prins în lupta pentru echipa națională generația lui Stelea, Prunea, Tene. Preda, Stîngaciu. iar apoi a venit tare din urmă Lobonț. Mi-a fost foarte greu să mă impun și la echipa națională în anii ăia, 1998, 99, 2000. La Steaua mă luptam cu Nae. Daniel Gherasim era antrenorul nostru cu portarii. Undeva spre începutul anului 2000 m-am și accidentat grav, iar apoi am mai jucat o perioadă la Rocar și aia a fost cariera mea. La Steaua am atins apogeul și am trăit cele mai frumoase clipe, iar când am ajuns să lucrez cu marele Emeric Ienei m-am simțit extrem de onorat și împlinit. Dumnezeu să-l odihnească pe nea Imi”, a declarat Zoltan Ritli, pentru ProSport.

Botoș: „Parcă am fi blestemați”

„Am început bine, dar după un sfert de oră am cedat inițiativa. Primim goluri prea ușor. În repriza a doua am trecut la 3–4–3 și am forțat, însă n-am reușit să marcăm. Parcă am fi blestemați. Din ultimele două meciuri ar fi trebuit să scoatem minim două puncte. În iarnă vor fi schimbări.” – Alexandru „Piri” Botoș, antrenor secund CSM Olimpia

Liga a 2-a, etapa a 13-a

Remize pentru Corvinul și FC Bihor

– Rezultatele etapei a 13-a a Ligii a 2-a

CS Dinamo Bucureşti – Metalul Buzău 0-2

/ Bortoneanu 18, S. Tudor 64

CSM Reşiţa – Concordia Chiajna 1-0

Burlacu 3

Sepsi – CSM Slatina 3-2

Oberlin 4, Heras 13, Șoptirean 30 – autogol / Siafa 56, 89

CSC Şelimbăr – Gloria Bistrița 3-1

Boboc 20, Șerban 32, Lenghel 90+3 / Mensah 10

CSM Olimpia Satu Mare – FC Bacău 0-1

/ Juric 30

CSC Dumbrăviţa – Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1

Asibey 81 – autogol / Davordzie 42

AFC Câmpulung Muscel – Steaua Bucureşti 0-1

/ Chipirliu 29

FC Bihor – CS Tunari 0-0

Corvinul Hunedoara – FC Voluntari 0-0

Luni, 10 noiembrie 2025, ora 19.30

ASA Târgu Mureş – Poli Iaşi – Digi S 1, Prima Sport 1

Marți, 11 noiembrie 2025, ora 19.30

Chindia Târgovişte – Afumaţi – Digi 1, Prima Sport 1

Etapa următoare (22 noiembrie):

Metalul Buzău – Steaua București

Ceahlăul Piatra Neamț – AFC Câmpulung Muscel

FC Bacău – CSC Dumbrăvița

CS Gloria Bistrița – CSM Olimpia Satu Mare

FC Voluntari – CSC Șelimbăr

CSM Slatina – Corvinul Hunedoara

CS Afumați – Sepsi OSK Sfântu Gheorghe

Politehnica Iași – Chindia Târgoviște

CS Tunari – AFC ASA Târgu Mureș

Concordia Chiajna – FC Bihor Oradea

CS Dinamo București – ACSM Reșița