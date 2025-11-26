INSPECȚIE. Cătălin Filip: Județul Satu Mare, pregătit pentru ninsori

Consiliul Județean Satu Mare anunță măsuri complete pentru deszăpezirea drumurilor județene în sezonul 2025–2026

Utilajele de deszăpezire din județul Satu Mare sunt pregătite pentru sezonul de iarnă 2025–2026, autoritățile anunțând finalizarea tuturor pregătirilor logistice și tehnice. În cele patru baze de intervenție sunt disponibile 61 de utilaje dotate cu sisteme GPS, care permit monitorizarea intervențiilor în timp real. Totodată, stocurile de material antiderapant și carburant sunt asigurate, astfel încât activitatea de deszăpezire să se poată desfășura fără sincope pe întreaga rețea de drumuri județene.

Patru zone ale județului, un singur operator

Consiliul Județean Satu Mare a semnat contractele subsecvente cu firma Ardelean Company Nord Vest SRL, operatorul responsabil de întreținerea drumurilor pe timp de iarnă în cele patru zone stabilite: Carei–Tășnad, Satu Mare, Supur și Oaș. Intervențiile vor fi programate prompt ori de câte ori condițiile meteorologice o impun.

Inspecții în teren și recomandări pentru șoferi

Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a efectuat o vizită de lucru în bazele de deszăpezire, însoțit de reprezentanți ai Direcției Tehnice, ai Poliției și ai ISU „Someș”. În urma verificărilor, el a confirmat că autoritățile sunt pregătite să asigure condiții optime de trafic.

Declarația vicepreședintelui Cătălin Filip

„Am fost în vizită de lucru la bazele de deszăpezire din județ. În bazele de intervenție se află 61 de utilaje dotate cu sisteme GPS pentru monitorizare în timp real, iar stocurile de material antiderapant și carburant sunt asigurate pentru întreaga rețea de drumuri județene, pentru sezonul de iarnă 2025–2026. Operatorul va interveni ori de câte ori condițiile meteo o impun. Chiar dacă Consiliul Județean face toate eforturile posibile, recomand șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, în special în zonele sensibile precum poduri, rampe, pante, treceri la nivel cu calea ferată și curbe periculoase.”

Autoritățile, pregătite pentru orice scenariu

Reprezentanții județului Satu Mare transmit că vor continua monitorizarea permanentă a situației meteo și a infrastructurii rutiere, astfel încât intervențiile să fie eficiente și rapide. Siguranța participanților la trafic rămâne prioritatea principală a administrației județene în acest sezon rece.