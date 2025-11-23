La plimbare cu dubița de mână prin cartier!

Într-un cartier din oraș, un șofer a decis să-și „plimbe” dubița direct pe trotuar, blocând complet accesul pietonilor, de parcă aleea ar fi fost aleasă special pentru o sesiune foto auto. Gluma e glumă, dar situația spune tot: pietonii ocolesc prin noroi sau pe carosabil, iar mașina stă cocoțată pe spațiul care, surpriză, e destinat oamenilor. Revoltător!

Autoritățile ar fi cazul să intervină, iar șoferii să înțeleagă că orașul e al tuturor, nu doar al celor cu volan.