Liga a 2-a: Umbra lui ”Pinalti”. La Piatra Neamț! Ceahlăul – CSM Olimpia 1-0 cu gol primit de ai noștri , la ultima fază, dintr-o lovitură de la 11 m ușor acordată!

echipa noastră a pierdut dintr-o lovitură de la 11 m acordată ușor, la ultima fază, de arbitrul FIFA, Iuliana Demetrescu

Ceahlăul Piatra Neamț a obținut prima victorie după o pauză de aproape două luni, 1–0 pe teren propriu cu CSM Olimpia Satu Mare, în etapa a 12-a din Liga 2. Succesul a venit la capătul unei partide controlate în mare parte de gazde, dar în care eficiența în fața porții a lăsat mult de dorit. Golul decisiv a fost reușit de Carl Davordzie, în al cincilea minut de prelungiri, din penalty.

Pentru CSM Olimpia e a 10-a înfrângere din acest sezon, una dureroasă dacă ținem cont că a venit la ultima fază și după un meci în care ai noștri au tras speranța că se vor întoarce măcar cu un punct de sub Pietricica…

Filmul meciului

Meciul a început mai energic din partea formației din Satu Mare, care a avut o mare ocazie în minutul 4, prin Magyari, după o eroare a lui Asibey. Treptat, Ceahlăul a echilibrat jocul și a împins constant spre careul advers. Ocaziile au curs în a doua parte a primei reprize, însă Davordzie a ratat de trei ori din poziții favorabile, iar pauza a venit cu scor alb. În două rânduri fostul atacant al Gloriei Bistrița a fost oprit excelent de portarul echipei noastre, Răilean.

După reluare, scenariul s-a menținut. Ceahlăul a dominat, a avut inițiativa, însă oportunitățile clare nu s-au concretizat. Railean a intervenit în câteva rânduri decisiv, iar momentele de final au adus presiune ofensivă tot în dreptul gazdelor. În minutul 88, Davordzie a mai ratat o șansă importantă, după o respingere greșită a portarului advers.O fază la care, însă, atacantul gazdelor a părut a fi într-o poziție de offside.

Decizia meciului a venit în timpul adițional, când atacantul nemțenilor a obținut un penalty, iar Davordzie a transformat cu siguranță, de la punctul cu var, pentru cele trei puncte.

Un penalty care conform colegilor de la liga2.ro n-a cam fost… ” Când nimeni nu mai credea, Ceahlăul a dat lovitura în al cincilea minut al prelungirilor, prin cine altul decât Carl Davordzie. Atacantul moldovenilor și-a spălat toate păcatele și a transformat cu sânge rece penalty-ul scos de Șandru, trimițând direct în vinclu de la punctul cu var.

Totuși, sătmărenii au fost pedepsiți de arbitra Iuliana Demetrescu cu un penalty care nu a fost! Șandru a insistat la minge în stânga careului, a fost contrat în două rânduri de Mustacă, de fiecare dată în afara careului, doar căderea având loc după linie. Arbitra FIFA, mândria CCA, a fost departe de fază, în zonă centrală, în fața careului, și a indicat cu ușurință punctul cu var, deși căderea în careu a lui Șandru a fost mai degrabă o forțare a acestuia.” notează colegii de la site-ul dedicat ligii a 2-a.

Iar la amărăciunea acestei înfrângeri mai adăugăm și faptul că la 0-0, aceeași Iuliana Demetrescu a lăsat jocul să curgă după o fază petrecută în careul gazdelor, un presupus fault de penalty …Un moment ce i-a făcut și pe comentatorii postului TV nemțean ce a transmis partida să recunoască faptul că arbitra putea arăta punctul cu var…

CSM Olimpia va juca etapa viitoare, pe 8 noiembrie, acasă cu FCM Bacău.

Penalty în țara lui ”PINALTI”

Și ca o concluzie la cronica meciului de sâmbătă de sub Pietricica ne aducem aminte de un dialog de acum mai bine de 25 de ani dintre fostul președinte de atunci de la Olimpia, Catrinel Raț și cel al nemțenilor, celebrul ”Pinalti” Ștefan…Dialog consemnat după ce Ceahlăul a învins clar Olimpia cu 4-0 și a primit din start , foarte unor, un penalty… Era sezonul 1998-1999 , ultimul al unei echipe sătmărene în prima divizie. Și o perioadă în care Ceahlăul era greu de învins pe teren propriu: ”CATRINELI, N-AI GLOANȚI, DU-TI-N B” i-a transmis Pinalti fostului oficial de la Satu Mare…Cu trimitere la diferența de valoare…financiară și de influență la FRF dintre cele două grupări. Între timp Pinalti Ștefan a ieșit din viața publică. Nu mai e nici finanțatorul echipei Ceahlăul, nici primar și nici membru vreunui partid…A rămas însă sub Pietricica umbra lui…Și a ”pinaltiurilor” care cad din cer la momentul potrivit! Pentru moldoveni.

CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ – CSM OLIMPIA SATU MARE 1-0

Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamţ – Neamţ).

Arbitru: Iuliana Elena Demetrescu (Râmnicu Vâlcea – Vâlcea). Asistenți: Viorel Dobre (Bucureşti) și Bianca Florea (Ploieşti – Prahova). Rezervă: Diana Mădălina Ungureanu (Plevna – Buzău). Observator arbitri: Marian Deaconu (Ploieşti – Prahova). Delegat joc: Bogdan Gheorghiță (Vaslui).

Ceahlăul: I. Ailenei – R. Munteanu, Tud. Telcean (Alistar 82′), Asibey, Mih. Șandru, Copoț-Barb, Rob. Filip (Moussinga 46′), Al. Anton (Granja 72′), Davordzie, Rz. Matiș (G. Crețu 46′), Dar. Suciu (Yolou 82′)

Rezerve neutilizate: Al. Barna – Buțerchi, Ct. Pîntea, Renan Sousa

Antrenor: Cristian Pustai

CSM Olimpia: Railean – Magyari (Cos. Zamfir 90+2′), Torvund (Văsălie 77′), Zsiga (cpt.)(Mustacă 68′), Vad. Calugher (B. Pintea 90+2′), Ad. Pop, Ct. Oanea, Copaci, Stăiculescu, Mat. Marin, Den. Toma (Zab 68′)

Rezerve neutilizate: Deaky – Dor. Todoran, Hosu, Bontaș

Antrenor: Alexandru Botoș

sursa foto: liga2.prosport.ro