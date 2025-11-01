Liga a 3-a: Sticla făcută țăndări la Tășnad. Unirea încheie turul pe podium! SC Olimpia MCMXXI o nouă deplasare de coșmar, la Sighet!

Etapa a 11-a din Liga 3, seria 8, a adus la Tășnad o după-amiază cu goluri pe bandă rulantă, dar și confirmarea că Unirea își poate reactiva reperele de joc atunci când presiunea punctelor „obligatorii” o cere. Pentru prima dată după 20 septembrie, formația lui Mihai Sabău-Svegler a câștigat pe teren propriu, 6–3, cu ultima clasată Sticla Arieșul Turda.

A fost o vreme superbă de toamnă cu o atmosferă deosebită și cu un public numeros ce s-a bucurat de fotbal și de succesul favoriților. Iar la final bucuria a fost imensă cu gazdele sărbătorind în vestiar un final de tur de campionat neașteptat de bun și un loc trei ce dă speranțe pentru o participare-n play off.

Start prudent, final exploziv

Deși „pe hârtie” meciul părea simplu, prima repriză a fost complicată și fragmentată. Tășnadul a condus încă din minutul 7 printr-o execuție splendidă reușită de Darius Vultur — preluare în careu, ridicare fină dintr-o atingere și șut din întoarcere direct în vinclu. Turda a egalat totuși înainte de pauză, prin Ciprian Dioszeghi (32).

După pauză, Unirea a schimbat registrul. În minutul 47, după un henț în careul turdenilor a venit clasicul 11 m, penalty executat cu calm de Vajda: 2–1. Cinci minute mai târziu am avut parte de momentul care a rupt definitiv echilibrul — o pasă neglijentă, neobservată de portar , ce s-a transformat în autogol, iar tabela a urcat la 3–1.

Din acel moment totul s-a desfășurat în ritm de festival. Sanogo (59) a mărit diferența, Turda a reușit să reducă din handicap prin Ciobanică (63), însă Funkenhauzer a dus din nou Tășnadul la +3 (66), iar Sanogo a semnat dubla personală în minutul 75 (6–2). Oaspeții au mai găsit o dată poarta pe final (89), dar doar pentru cosmetizare: 6–3 final.

Unirea Tășnad ajunge la a 7-a victorie stagională și termină turul pe podium — locul 3.

Sâmbătă urmează returul, tot acasă, cu Lotus Felix.

”O gură de aer proaspăt! ”

”Am reușit ce ne-am propus — și de aici, nimic nu ne mai oprește! Pas cu pas, muncim, luptăm și urcăm tot mai sus!

Pentru noi, fiecare meci câștigat în Liga a III-a este ca o finală de cupă — o bătălie în care dăm totul pentru culorile noastre și pentru orașul nostru!

Vă mulțumim din inimă, dragi suporteri tășnădeni! Azi, ca de fiecare dată, ați fost alături de noi, ne-ați împins din spate și ne-ați dat puterea să nu cedăm nici o clipă!

Fără voi, nu am exista. Împreună formăm UNIREA!

Și împreună vom continua să scriem istorie!

Unirea Tășnad – Arieșul Turda 6-3” e mesajul conducerii postat la finalul turului pe pagina oficială de facebook.

Sticla făcută țăndări

Turdenii , invitați cu o săptămână înaintea startului în Liga a 3-a să participe în eșalonul trei, nu reușesc să-și depășească totuși condiția de echipă de ”județ”. Chiar dacă au schimbat , din mers conducerea, și i-au adus în staff pe antrenorul Marius Popescu și pe team managerul Ioan Gurzău sticlarii nu reușesc să adune puncte și termină turul fără victorie…Interesant e că team managerul Ioan Gurzău nu a făcut deplasarea cu echipa, la Tășnad, ci a ajuns la Piatra Neamț unde a fost în tribună la…Ceahlăul-CSM Olimpia.

Unirea Tășnad –Sticla Arieșul Turda 6–3 (1–1)

Marcatori: Darius Vultur min. 7, Roland Vajda min. 47 (din penalty), Ramzi Idrissou min. 52 (autogol), Mamourou Sanogo min. 59, 75, Stefan Funkenhauzer min. 66, respectiv Ciprian Dioszeghi min. 32, Cătălin Ciobanică min. 63, Răzvan Barstan min. 89.

Unirea: Cristian Blaga – Stefan Funkenhauzer, Székely Dominik, Csatári Márk, Dacian Dunca, Robert Baciuț, Denis Matei, Alex Negrea, Roland Vajda, Darius Vultur, Mamourou Sanogo.

Rezerve: Vasile Dumitru – Raul Topan, Denis Groza, Denis Matiș, Cătălin Rus, Adrian Micaș, Angel Onea, Adrian Ciul, Vasile Chitaș, Andrei Zbona

Olimpia MCMXXI încă un meci de coșmar la Sighet

Pentru SC Olimpia MCMXXI Satu Mare, o nouă după-amiază grea la Sighetu Marmației. Gazdele — ocupantele locului 4 — s-au impus clar, 6–0, câte trei goluri pe repriză. A fost un nou eșec la scor de curtea școlii al celor de la SC Olimpia MCMXXI în fața sighetenilor după 2-7 și 1-9 sezonul trecut!

Dacă anul trecut la acea deplasare de 1-9 a fost scuza cu autocarul ce s-a gripat pe drum, iar jucătorii au ajuns cu taxi-urile de la Negrești Oaș la stadion acum diferența s-a făcut doar pe teren…Iar CSM Sighet e în acest sezon nu doar o candidată la play off ci și la promovare!

De remarcat că pentru sigheteni a punctat și fostul mijlocaș de la Soccer Viza și SC Olimpia MCMXXI, Johnatan Parker.

Sătmărenii încheie turul cu 2 victorii, 2 remize și 7 înfrângeri, pe poziția a 10-a.

Runda viitoare, Olimpia merge la Beiuș, într-un meci direct de „șase puncte” cu Bihorul Beiuș — între cele două echipe e în acest moment doar un singur punct diferență.

SERIA 8, etapa 11

Unirea Dej – Minaur Baia Mare 1-2

Andrei Istrate (5) / Raphael Stănescu (13, 78)

Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj 0-0

CSM Sighetu Marmaţiei – Olimpia MCMXXI Satu Mare 6-0

CS Bihorul Beiuş – Lotus Băile Felix 0-0

Unirea Tăşnad – Sticla Arieşul Turda 6-3

Crişul Sântandrei – SCM Zalău 0-4

Luca Nagy (38, 43), Emanuel Dat (49), Sergiu Pop (77)

CLASAMENT

Minaur Baia Mare 11 10 0 1 25-13 12 30 SCM Zalău 11 8 2 1 21-8 13 26 Unirea Tăşnad 11 7 1 3 30-15 15 22 CSM Sighetu Marmaţiei 11 5 5 1 22-11 11 20

5.Sănătatea Servicii Publice 11 4 5 2 17-12 5 17

Lotus Băile Felix 11 4 4 3 13-10 3 16 Crişul Sântandrei 11 4 3 4 14-14 0 15 Viitorul Cluj 11 3 3 5 11-12 -1 12 Bihorul Beiuş 11 2 3 6 7-17 -10 9

10.SC Olimpia MCMXXI SM 11 2 2 7 11-29 -18 8

Unirea Dej 11 1 2 8 9-15 -6 5

12.Sticla Arieşul Turda 11 0 2 9 8-32 -24 2

Etapa viitoare. Vineri, 7 noiembrie, 14.00: Sănătatea Cluj – SCM Zalău; Unirea Dej – Viitorul Cluj. Sâmbătă, 8 noiembrie, 14.00: Bihorul – SC Olimpia; Sântandrei – Arișeul Turda; CSM Sighet – CS Minaur; Unirea Tășnad – Băile Felix.