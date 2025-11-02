Liga Campionilor: Istvan Kovacs revine pe Anfield. Centralul careian conduce Liverpool – Real Madrid!

Arbitrul careian Istvan Kovacs (41 de ani) a primit din partea UEFA una dintre cele mai grele delegări ale fazei a patra din grupele Ligii Campionilor: meciul de la Liverpool, pe Anfield, dintre “cormorani” și Real Madrid. Partida este programată marți seară, de la ora 22:00 (ora României).

Nominalizat la “cel mai bun arbitru din lume”

Decizia UEFA vine într-un moment special pentru centralul careian. Kovacs tocmai a fost inclus pe lista scurtă a IFFHS pentru titlul de “cel mai bun arbitru al planetei”, o recunoaștere importantă pentru cariera sa internațională.

Staff 100% românesc la centru

Pe Anfield, Kovacs va lucra cu aceeași echipă cu care a fost obișnuit în ultimele sezoane:

asistenți: Mihai Marica și Ferencz Tunyogi

rezervă: Marcel Bîrsan

VAR: Bastian Dankert (Germania) + Fedayi San (Elveția)

A mai fost la centru pe Anfield

Pentru Kovacs nu va fi primul contact cu atmosfera legendarului stadion englez. El a mai condus pe Anfield returul dintre Liverpool și PSG din ediția trecută, întâlnire care s-a decis la penalty-uri, în drumul parizienilor către trofeu.

Sezon de Champions League cu greutate

În sezonul precedent, Kovacs a arbitrat nu mai puțin de opt meciuri din Liga Campionilor, inclusiv finala, câștigată categoric de PSG în fața lui Inter (5–0).

Tot în 2025, Kovacs a bifat și prezență la Mondialul Cluburilor din SUA, unde a condus întâlnirea Atletico Madrid – PSG (0–4).

Careianul Istvan Kovacs este, la acest moment, cel mai bine cotat arbitru român pe plan internațional, iar delegarea pentru Liverpool – Real Madrid confirmă statutul și încrederea UEFA în centralul originar din Carei.