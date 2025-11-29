MAGIE Satu Mare a aprins luminile Crăciunului: Târgul de Crăciun s-a deschis oficial

Mii de lumini, colinde și personaje de poveste au transformat centrul istoric într-un tărâm feeric

Magia sărbătorilor de iarnă a revenit în Satu Mare odată cu deschiderea oficială a Târgului de Crăciun, un eveniment care a umplut centrul istoric de lumină, culoare și oameni dornici să intre în atmosfera caldă a Crăciunului. Seara inaugurală a adus emoție, colinde, întâlniri surpriză și momente dedicate întregii comunități.

Momentul mult așteptat: orașul s-a luminat

În aplauzele sătmărenilor, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, alături de câțiva copii nerăbdători, a apăsat butonul magic care a aprins iluminatul festiv. Instantaneu, centrul orașului s-a transformat într-o scenă de basm, scăldată în lumini spectaculoase și arome de sărbătoare.

Colinde, dans și personaje de poveste

Debutul Târgului a continuat cu un concert special de colinde și cântece de iarnă susținut de Corul MT Creative Art Studio, coordonat de Beata și Răzvan Pap.

Atmosfera a devenit și mai animată când, în mijlocul mulțimii, și-au făcut apariția Clopoțica și Soldățelul, într-un spectacol vizual plin de dans, teatru și interacțiune, realizat de Famous Art din Cluj-Napoca, spre încântarea tuturor.

Târgul de Crăciun: tradiție, bunătăți și cadouri unice

Vizitatorii sunt invitați să descopere ofertele celor 30 de meșteri populari și producători locali prezenți în Piața Libertății, care îi așteaptă cu decorațiuni, suveniruri, cadouri personalizate și preparate tradiționale.

Zona food-truck-urilor aduce deliciile sezonului, de la gustări calde la deserturi aromate.

Weekend de weekend: spectacole pentru toate vârstele

În fiecare sfârșit de săptămână, scena Târgului găzduiește soliști, trupe, ansambluri, coruri și tineri talentați din județ.

Programul artistic este realizat prin colaborarea dintre Centrul Cultural G.M. Zamfirescu și CJCPCT Satu Mare.

(Este păstrată întreaga programare detaliată furnizată în textul inițial; pot să ți-o formatez ca tabel, listă compactă sau afiș dacă dorești.)

Întâlnire cu Moș Crăciun și plimbări cu Trenulețul Fermecat

Căsuța lui Moș Crăciun va fi deschisă până în 23 decembrie, în intervalele 18.00–21.00 în timpul săptămânii și 16.00–21.00 în weekend.

Cei mici se pot bucura și de plimbări cu Trenulețul Moșului, zilnic între 18.00 și 20.00, la prețul de 5 lei.

Aprinderea Coroanei de Advent

În fiecare duminică până la Crăciun, reprezentanții cultelor religioase vor aprinde câte o lumânare simbolică pe Coroana de Advent, un moment tradițional care aduce comunitatea împreună în spiritul sărbătorilor.

Revelion în aer liber și spectacol de lasere

Trecerea dintre ani va fi celebrată în Piața 25 Octombrie, unde sătmărenii sunt așteptați la o petrecere în aer liber cu DJ și un spectaculos show de lasere.

Atmosferă autentică de Crăciun în centrul orașului

Târgul de Crăciun din Satu Mare îmbină magia, tradiția și farmecul sărbătorilor de iarnă într-un decor feeric. Printre lumini, colinde și miros de bunătăți, vizitatorii se vor bucura de o experiență festivă completă.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Rurală Sătmăreană, cu sprijinul sponsorilor Târgului de Crăciun.