Fotbal județean

Mansour, dublă în trei minute pentru ACS Barcău Hanna Nușfalău!

L sătmărenii Florin Mureșan și Gabi Cadar , alături de ” Mansi”în prim-planul unei echipe care a reinventat spectacolul în Liga a IV-a Sălaj

ACS Barcău Hanna Nușfalău continuă să uimească fotbalul sălăjean. După ce etapa trecută a reușit scorul campionatului, 13–0 cu Ardealul Crișeni, trupa de pe Valea Barcăului a închis turul într-o manieră la fel de impresionantă: victorie categorică, 6–0, pe terenul celor de la CS Cehu Silvaniei, într-un meci decis în mod spectaculos de patru goluri marcate în doar patru minute.

Sătmărenii – coloana vertebrală a unei echipe invincibile

Darius Marina (’21, ’50), Gueye Mansour (’81, ’83), Adelin Neaga (’80) și Eduard Marina (’82) au semnat un nou recital ofensiv al unei echipe care domină autoritar Liga a IV-a Sălaj.

În spatele succeselor se află și contribuția esențială a celor trei sătmăreni care dau identitate și echilibru formației: fundașul Florin Mihăiță Mureșan, căpitanul echipei și stâlpul apărării, Gabi Cadar, același jucător de creație și golgheter înnăscut precum și Gueye Mansour, cel care plecat în această toamnă din staff-ul CSM-ului sătmărean și a redescoperit pofta de gol și de fotbal în campionatul din Sălaj.

O echipă care domină Liga a IV-a Sălaj

Cu sătmărenii în roluri-cheie, ACS Barcău Hanna Nușfalău afişează cifre demne de manual:

13 victorii din 13 meciuri – singura echipă cu punctaj maxim în Sălaj

62 de goluri marcate – cel mai bun atac din campionat

10 goluri primite – cea mai bună apărare

Golaveraj +52 !!!!

Revenită în competiție după un an de pauză, formația pregătită de Ciprian Grecu și coordonată sportiv de Robert Goie, cu Adrian Damian la conducerea clubului, a transformat Liga a IV-a Sălaj într-una a fotbalului spectacol.

Partida de la Cehu Silvaniei a fost încă un episod memorabil. Conduși din teren de Mureșan, animați la mijloc de Cadar și împinși spre gol de Mansour și frații Marina, băieții din Nușfalău au oferit un final de meci exploziv, cu patru goluri între minutele 80 și 83.

ACS Barcău Hanna Nușfalău încheie turul ca lider incontestabil și ca echipă care a ridicat ștacheta spectacolului la un nivel greu de egalat în fotbalul județean.