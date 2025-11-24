OMAGIU. Cardinalul Iuliu Hossu, celebrat la Satu Mare printr-o proiecție specială de film

Muzeul Județean găzduiește o „lecție de istorie” dedicată artizanului Marii Uniri, în prezența actorului Radu Botar și a regizorului Nicolae Mărgineanu

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Muzeul Județean Satu Mare îi invită pe sătmăreni la un eveniment cultural de excepție, dedicat memoriei Cardinalului Iuliu Hossu, cel care a citit Rezoluția Unirii la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918. În cadrul Anului Național Cardinal Iuliu Hossu, publicul va putea viziona filmul artistic „Cardinalul”, în regia lui Nicolae Mărgineanu, o producție ce reconstituie destinul dramatic și eroic al marelui ierarh român.

Un film-eveniment, cu invitați de marcă

Proiecția, găzduită în Sala festivă a Muzeului Județean Satu Mare, va avea loc miercuri, 27 noiembrie, de la ora 12:00. Evenimentul se bucură de prezența apreciatului actor sătmărean Radu Botar, cel care îl interpretează magistral pe Cardinalul Hossu în film. Totodată, regizorul Nicolae Mărgineanu va participa online, oferind publicului o perspectivă directă asupra realizării peliculei.

Dialog cu publicul și o incursiune în istoria locală

La finalul proiecției, participanții vor avea ocazia să intre în dialog cu cei doi invitați, într-o sesiune interactivă ce promite să aducă în prim-plan atât procesul artistic al filmului, cât și figura istorică a Cardinalului Iuliu Hossu.

Evenimentul va continua prin vizitarea sălii dedicate mişcării naţionale române din Satu Mare și actului de la 1 Decembrie 1918, un spațiu expozițional ce pune în lumină contribuția sătmărenilor la Marea Unire.

Manifestarea este organizată de Brăduț Popdan și dr. Claudiu Porumbăcean, fiind parte integrantă din seria acțiunilor dedicate Zilei Naționale și celebrării personalității marcante a Cardinalului Iuliu Hossu.