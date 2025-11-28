Optsprezece

Dar până ajungem la etapa viitoare să vedem ce s-a întâmplat în cea precedentă. Prevedeam o etapă echilibrată dar nu m-am gândit că în patru partide se vor înregistra rezultate de egalitate, în celelalte patru înregistrându-se câte două victorii pentru gazde, respectiv oaspeți. La numărul de goluri gazdele și-au asigurat o mică victorie, 11-10, față de musafirii lor. Cea mai dezechilibrată partidă din punct de vedere al clasamentului a înregistrat un scor de 3-0, dar în sens invers, Rapidulețul meu jucând iarăși doar o repriză. Obișnuitele lapidare comentarii asupra fiecărui meci arată cam așa: Miercurea Ciuc – Slobozia 2-1 adică ceată în ceață contra ceată înceată; Argeș – Craiova 1-2 conform valorii; UTA – „U” 0-2 adică cea, nu hăis; FCSB – Petrolul 1-1 cu baftă pentru Neagoe și ghinion pentru nea Goe; Oțelul – Farul 2-2 ca pe la noi; CFR – Rapid 3-0 că trebuia să se întâmple; Metaloglobus – Sibiu 1-1 în hora neputinței; Botoșani – Dinamo 1-1 pe placul altora.

Patru din primele șase echipe joacă pe teren propriu, ceea ce ne-ar putea duce cu gândul la o etapă facilă amfitrionilor, dar dacă ne uităm mai atent, trei din cele patru nu joacă de fapt pe propiul stadion, închiriind ba din stânga, ba din dreapta suprafețe de joc. Violeții și câinii se pot lăuda că aduc galeria după ei, dar în cazul marinarilor lucrul acesta nu prea se întâmplă. De ce s-ar întâmpla dacă ar trebui să stea pe la garduri?

„U” – Craiova (luni, ora 19) Derbiul etapei. Faptul că este ultimul meci al etapei îi dă un aer misterios. Pe vremuri un astfel de meci era denumit „colocviu studențesc”, astăzi o asemenea catalogare ar fi impoprie. Partida devine interesantă și dacă luăm în considerare că cele două echipe au bănci tehnice relativ noi, ialianul Cristiano Bergodi aflându-se pentru prima oară în fața unei formații alcătuită de spaniolul Filipe Coelho. Să sperăm că moții vor intra în posesia celor trei puncte;

Dinamo – Oțelul (sâmbătă, ora 20,45) Și această partidă ar putea fi numită derbiul etapei. Doar faptul că echipa mai bine clasată joacă în deplasare m-a făcut să consider jocul de la Cluj ceva mai încins. În mod normal alb-roșii n-ar trebui să se încurce, dar ițele Domnului… Ceva îmi spune că va fi o partidă spectaculoasă în care gazdele se vor impune;

Slobozia – Botoșani (duminică, 17,30) Două echipe aflate cumva în regres. Gazdele n-au mai obținut vre-un punct de șapte etape, iar oaspeții, mai cu pretenții, n-au gustat victoria de patru etape. Cine este prima care își revine?

Rapid – Miercurea Ciuc (vineri, ra 20,30) Toate drumurile duc sub Podul Grant. După ce am preamărit performanțele Rapidului după 16 etape iată că statistica a fost știrbită în parte. Sper ca pârdalnicul să nu-și bage iar coada în mașina de tocat interese și feroviarii să obțină a unsprezecea victorie. Unii dintre voi speră altfel. Vedem ce-o ieși!

Constanța – FCSB (duminică, ora 20,30) Ceva mă face să cred că bucureștenii din Berceni vor câștiga lejer la Ovidiu. Nu numai valoarea e de partea lor ci și starea de spirit. Lupta din teren implică și lupta pentru poziția a șasea la sfârșitul primelor 30 de etape. Acum, când și CFR-ul și-a deschis supapele de admisie, bătălia devine aprigă. Îmi mențin părerea că nu ambele (campioana și vicecampioana) se vor lupta pentru titlu în primăvară și nu este exclus ca ambele să nu reușească acest lucru;

Pitești – CFR (sâmbătă, ora 16,30) Un nou meci dificil pentru harnica echipă de pe Argeș. Pot ei oare repeta victoria din tur când s-au impus în Gruia cu 2-0? Greu de crezut. Dacă ardelenii reușesc să treacă peste euforia victoriei din fața liderului și vor dezvolta același joc pe alocuri sublim vor depăși cu ușurință entuziasmul gazdelor.

Sibiu – Arad (duminică, ora 15) Programarea jocului la o oră în care nu este necesară instalația de nocturnă ne reamintește de interesul din ce în ce mai scăzut al sașilor pentru fotbal. Probabil că arădenii vor fi sensibili egal ca număr în tribune, dar mai zgomotoși. În ceea ce privește șansele la victorie sunt cam egale după părerea mea. Depinde mult și de ambianța din vestiarul gazdelor. Un egal pentru ei de data asta nu mai este suficient.

Ploiești – Metaloglobus (luni, ora 16) Cenușăreasa etapei, Cei mai mulți consideră că bucurștenii s-au acomodat cu sentința de echipă ce anul viitor va evolua în liga secundă. Dacă pe ici, pe colo mai obțin câte un punct este pentru simpla mângâiere a orgoliului propriu. Chiar așa să fie? La Ploiești ar putea dovedi că vorbele de mai sus n-au acoperire în realitate. Găzarii vin după un egal în fieful campioanei și privesc cam în jos către păpușari. Dar se știe că pe perioadă de restriște fabrica de păpuși poate deveni cu ușurință fabrică de armament…

Opriți războiul!