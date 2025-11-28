Orașul Satu Mare intră în spiritul sărbătorilor: deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea luminițelor la ora 17.00

Astăzi, de la ora 17.00, Piața Libertății devine centrul sărbătorilor de iarnă, odată cu deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. Momentul mult așteptat de întreaga comunitate va fi marcat de aprinderea iluminatului festiv, un spectacol de lumină care va transforma orașul într-un decor de poveste. Atmosfera festivă va fi completată de colindele interpretate de membrii Corului MT Creative Art Studio, ale căror voci vor răsuna în piață și vor aduce emoția tradițiilor autentice de sărbători.

Organizatorii anunță că vizitatorii vor avea parte de numeroase surprize pregătite pentru toate vârstele. Căsuțele împodobite vor oferi bunătăți tradiționale, produse artizanale și mici atenții numai bune de pus sub brad, în timp ce întreaga piață va vibra de energia unui eveniment dedicat comunității. Deschiderea Târgului de Crăciun marchează, astfel, începutul unei perioade pline de lumină, bucurie și întâlniri calde, într-un oraș care îmbracă, și anul acesta, cele mai frumoase haine de sărbătoare.