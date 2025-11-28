Parteneriat între C.J.C.P.C.T. Satu Mare și „Academia de Cultură și Arte” a Consiliului Regional Transcarpatia, Ujhorod, Ucraina

Vineri 28 noiembrie 2025 la Muzeul Județean Satu Mare a avut loc cea de-a XIII- a ediție a Simpozionul internațional ”Relații româno-ucrainene. Istorie și contemporaneitate” fiind invitați istorici, arheologi, etnologi, lingviști, sociologi politologi, specialiști în relațiile internaționale.

Oamenii de știință ucraineni și români colaborează de peste 25 de ani și scot la lumină importanți cercetători din Ucraina, România, Slovacia, ale căror nume sunt bine cunoscute dincolo de granițele acestor țări.

În acest context reprezentantul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare – Nagy Orban, coordonatorul compartimentului programe- proiecte și Instituția de Utilitate Publică de Învățământ Superior „Academia de Cultură și Arte” a Consiliului Regional Transcarpatia, Ujhorod, Ucraina, reprezentată de rector Natalia Shetelya, au semnat un parteneriat privind dezvoltarea relațiilor de colaborare și întărirea legăturilor de prietenie.

Obiectul parteneriatului face referire la:

– organizarea de evenimente comune în domeniul educației, științei, integrării europene și alte proiecte educaționale și sociale, cultură, artă etc.;

– Participarea la seminarii, simpozioane, conferințe și alte evenimente pe teme educaționale, folosind experiența internațională a specialiștilor (la invitația părții care este organizatorul evenimentului);

– Implementarea programelor și proiectelor destinate pregătirii tineretului pentru viața în Europa unită, familiarizarea cu istoria, limba, cultura, tradițiile țărilor, creșterea nivelului intelectual al copiilor, formarea unei noi generații;

– Pregătirea și implementarea proiectelor internaționale, participarea la programe de granturi, concursuri;

– Atragerea de fonduri și organizații internaționale.