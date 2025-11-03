Peste 300 de judoka din patru țări la Cupa Unio 2025

Sala LPS „Ecaterina Both” din Satu Mare a găzduit sâmbătă, 2 noiembrie 2025, o nouă ediție a tradiționalului turneu de judo Cupa Unio, ajuns la ediția a 28-a, desfășurat în paralel cu Memorialul „Lucian Preda”, ediția a 8-a.

Competiția s-a desfășurat pe patru suprafețe de luptă tatami și a reunit 305 sportivi din România, Ucraina , Republica Moldova și Ungaria, reprezentând 26 de cluburi. Întrecerile au început la ora 9:30 și s-au încheiat în jurul orei 18:00, într-o atmosferă de fair-play și pasiune pentru sport.

Rezultate excelente pentru cluburile sătmărene

CSM Olimpia Satu Mare (antrenor Mihaly Terely) a obținut rezultate remarcabile:

Thiruvadi Alesszia – locul I U15

Dihenes Maya – locul I U15 și locul I U18

Tóth Zalán – locul II U15

Szilágyi Emma – locul III U15

Oros Erin – locul II U18

Pe echipe, clubul a încheiat competiția pe locul III.

CS Unio Satu Mare (antrenori Ramona Igna și Hajlák Iosif) a avut o prezență numeroasă și cu rezultate notabile:

Locul I: Verdeș Victora, Boor Sofia, Năstase Iulia, Oroszi Ștefania

Locul II: Mândruț Sasha, Horotan Mara, Matei Loloș, Pal-Igna Sorana

Locul III: Mândruț Vladimir, Lazin Harvey, Lazin Jasmin (U13), Weber Viktor (Carei, U13), Matei Gorbe (U15), Sipos Csongor (Carei, U15)

Locul V: Iacos Vlad (U13), Simay Marton (U15)

Participare: Vass Lucas, Mihai Solduban, Chișiu Andrei.

Organizatorii au adresat mulțumiri părinților, sportivilor și foștilor sportivi pentru implicare, precum și arbitrilor prezenți la competiție.

Evenimentul a fost realizat de Asociația Județeană de Judo Satu Mare, CS Unio Satu Mare, Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Satu Mare.

Cupa Unio se menține drept una dintre cele mai importante competiții de judo din nord-vestul țării — un moment de afirmare pentru tinerii sportivi și, totodată, un prilej de omagiere a celui care a fost un adevărat campion atât pe tatami cât și în afara lui, Lucian Preda, o personalitate marcantă a judo-ului sătmărean.