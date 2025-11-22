Președintele AJF-ului sătmărean, Ştefan Szilagyi, la ceas aniversar!

Preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Satu Mare, Ştefan Szilagyi, împlineşte azi, 22 noiembrie, frumoasa vârstă de 68 de ani!

Mare parte a acestor ani i-a dedicat fotbalului, iar de 26 de ani, peste un sfert de secol, acesta conduce AJF-ul sătmărean.

Activează şi ca observator FRF la meciurile din eşaloanele superioare.

Este angrenat în multe proiecte fotbalistice, printre ele şi promovarea echipelor de copii şi juniori.

Însă cea mai mare realizare fotbalistică a lui Ștefan Szilagyi o reprezintă, cu siguranță, prezența arbitrilor Kovacs Istvan, Kovacs Szabolcs și Rareș Vidican pe lista FIFA. AJF Satu Mare se poate mândri și cu faptul că centralul Kovacs Istvan e singurul arbitru din România care a arbitrat până acum toate cele trei finale de cupe europene: Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

La ceas aniversar, noi, prietenii de la GNV, împreună cu colegii de la AJF şi CJA Satu Mare, îi urăm domnului Ştefan Szilagyi să aibă parte de multă sănătate şi fericire, multe succese în activitatea fotbalistică!

La Mulţi Ani, Puluka-Gugulaș!