Royal Dance Club Satu Mare a impresionat la „Cupa Potaissa” de la Turda

Royal Dance Club Satu Mare continuă să strălucească pe scena națională a dansului sportiv, obținând rezultate remarcabile la *Concursul Național de Dans Sportiv „Cupa Potaissa”, desfășurat la Turda, în data de 22-23 noiembrie 2025.

Perechile clubului au impresionat prin eleganță, tehnică și energie, reușind să se remarce în numeroase categorii de concurs:

– Darius Ciprian Iepure – Amina Iepure: Clasa D Junior (12–15 ani) – locul 2.

– Armin Andrei Dohi – Lara Maria Câmpan: Clasa E (6–11 ani) – locul 6

-Bogdan Cristian Bura – Lara Hiri: Clasa E (6–11 ani) – locul 8

-Ianis Domuț – Mara Steer: Clasa E (6-11 ani) – locul 10.

– Mark Lantos – Sofia Maria Coman: Precompetițional două dansuri (12–15 ani) – locul 3.

Precompetițional trei dansuri (12–15 ani) – locul 1.

Raul Victor Marchiș – Ema Andrea Lucuț: Hobby Junior I (12–13 ani) – locul 5.

– Aron Bilanici – Leah Frenti: Precompetițional două dansuri – locul 13.

Precompetițional trei dansuri (8–9 ani) – locul 11.

Rezultate excelente la categoria Fete Solo Debutante 8-9 ani:

Iris Maria Micle – locul 23 din 52.

Ilinca Dragomir – locul 34 din 52.

Rezultate la Fete Solo Bronz 10-11 ani:

Surya Maria Pop – locul 5.

Victoria Vasiac – locul 8.

Victoria Maria Mureșan – locul 9.

Rezultate la categoria Fete Solo Bronz 4-9 ani:

Mara Maria Mocan – locul 7.

”Rezultatele obținute confirmă încă o dată talentul, munca și dăruirea acestor tineri dansatori, dar și profesionalismul și implicarea antrenorilor care îi ghidează zi de zi spre performanță.

Felicitări tuturor sportivilor pentru rezultatele deosebite și pentru modul frumos în care au reprezentat municipiul Satu Mare! Mulțumiri speciale antrenorului Ovidiu Ignat și domnișoarei Oana Bumba pentru devotament, pasiune și sprijinul constant oferit dansatorilor Royal Dance Club.” transmite într-un comunicat trimis redacției, conducerea Royal Dance Club Satu Mare.