SĂNĂTATE Evoluție îngrijorătoare, dar sub control: infecțiile respiratorii cresc în Satu Mare

Numărul îmbolnăvirilor respiratorii continuă să crească în județ, însă evoluția este monitorizată îndeaproape de specialiști

În plin sezon rece 2025–2026, județul Satu Mare înregistrează o evoluție semnificativă a cazurilor de infecții respiratorii acute, pneumonii, gripă și COVID-19. Conform datelor centralizate de medicii de familie și raportate pentru săptămâna 17–23 noiembrie (S47/2025), situația epidemiologică arată o creștere moderată a circulației virusurilor respiratorii, cu incidențe ridicate în special la grupele de vârstă tinere și la persoanele vârstnice.

2.042 de cazuri raportate într-o singură săptămână

În intervalul analizat, la nivelul județului Satu Mare au fost înregistrate 2.042 de cazuri de infecții respiratorii acute (IACRS, pneumonii și gripă). Dintre acestea, majoritatea sunt viroze respiratorii ușoare sau medii, însă medicii atrag atenția asupra numărului tot mai mare de pneumonii, în special în rândul persoanelor vârstnice.

Totodată, până la data de 23 noiembrie 2025, 12.031 de persoane din grupele la risc au fost vaccinate antigripal, imunizarea fiind realizată exclusiv prin medicii de familie.

Distribuția pe grupe de vârstă: copiii și vârstnicii – categoriile cele mai afectate

Analiza epidemiologică arată o diferență clară între grupele de vârstă:

Cea mai mare rată de incidență pentru IACRS s-a înregistrat la copiii de 5–14 ani , unde au fost raportate 436 de cazuri .

Pneumoniile au afectat cu precădere persoanele peste 65 de ani , cu 108 cazuri raportate.

Cazurile de gripă au fost mai numeroase la grupa 15–49 de ani, cu 22 de îmbolnăviri confirmate.

Situația pe categorii

Total cazuri raportate (S47/2025):

IACRS: 1.699

Pneumonii: 287

Gripă: 56

Aceste cifre confirmă o intensificare a circulației virusurilor sezoniere.

COVID-19: intensitate în scădere

Deși alte infecții respiratorii sunt în creștere, situația COVID-19 se menține stabilă, cu tendință descendentă. În săptămâna 17–23 noiembrie s-au raportat doar 2 cazuri pozitive, față de valorile înregistrate în lunile anterioare.

Evoluția cazurilor de COVID-19 în ultimele opt săptămâni

Cazurile au cunoscut o scădere semnificativă, de la 75 de îmbolnăviri în intervalul 29 septembrie – 5 octombrie, la doar 2 cazuri în ultima săptămână monitorizată.

Această evoluție sugerează o circulație redusă a virusului SARS-CoV-2 la nivel județean, însă autoritățile sanitare recomandă vigilență și continuarea măsurilor de prevenție.

Recomandările specialiștilor: cum prevenim îmbolnăvirile

Pentru limitarea răspândirii gripei și a altor infecții respiratorii virale, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare recomandă: