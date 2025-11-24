SĂRBĂTORI DE IARNĂ. Căsuța Moșului și Târgul de Crăciun transformă Satu Mare într-o poveste de iarnă

Moș Crăciun îi așteaptă pe cei mici zilnic, iar 30 de meșteri și producători locali își deschid căsuțele cu daruri autentice

Satu Mare intră oficial în atmosfera magică a sărbătorilor, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun și a mult îndrăgitei Căsuțe a Moșului, organizate de Primăria municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”. Începând cu 28 noiembrie, cei mici, dar și cei mari, sunt invitați să trăiască farmecul sărbătorilor într-un decor plin de lumină, tradiție și bucurie.

Căsuța Moșului: întâlnirea magică a copiilor cu Moș Crăciun

Primul moment așteptat de cei mici este deschiderea Căsuței Moșului, locul unde Moș Crăciun îi va întâmpina personal, zi de zi, până în 23 decembrie.

⏰ Programul de vizitare:

Luni – vineri: 18:00 – 21:00

Sâmbătă și duminică: 16:00 – 21:00

Cu atmosfera caldă, decorul feeric și întâlnirea directă cu Moșul, Căsuța devine punctul central al bucuriei copiilor în această perioadă.

Târgul de Crăciun: tradiție, creație și daruri autentice

În paralel, Târgul de Crăciun din Satu Mare aduce în prim-plan tradițiile locale și creativitatea meșterilor populari. 30 de artizani și producători locali își deschid căsuțele cu obiecte lucrate manual, decorațiuni de sezon, suveniruri, produse autentice și multe inspirații pentru cadourile de sărbători.

Autenticitatea creațiilor și pasiunea meșterilor vor transforma fiecare vizită într-o descoperire a tradițiilor și a frumuseții locale, într-un cadru ce întregeste povestea Crăciunului sătmărean.

Un oraș în haine de sărbătoare

Prin aceste inițiative, Primăria municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” aduc comunitatea mai aproape, încurajează tradițiile și susțin producătorii locali, contribuind la o atmosferă festivă de neuitat.