Liga a 4-a Sălaj

Sătmăreanul Gabriel Cadar în prim-plan, cinci goluri și două pase decisive pentru ACS Barcău Nușfalău

– Echipa la care un alt sătmărean, Florin Mureșan e căpitan, spectacol total:

13–0 cu Ardealul Crișeni. Mansour și el printre marcatori

ACS Barcău Hanna Nușfalău și-a consolidat poziția de lider în Liga a 4-a Sălaj după o victorie categorică în fața celor de la Ardealul Crișeni, scor 13–0, cel mai mare rezultat al sezonului până în prezent. Meciul s-a desfășurat pe teren propriu, duminică la amiază, și a evidențiat forma excelentă a sătmăreanului Gabriel Cadar, desemnat omul jocului.

Cadar și compania fac spectacol

Gabriel Cadar a fost într-o zi de grație: 5 goluri și 2 pase decisive, contribuind decisiv la scorul impresionant. Golgheterul echipei, Darius Marina, și-a trecut numele de trei ori pe lista marcatorilor, ajungând la 15 reușite în acest sezon. Pe lista marcatorilor s-au mai aflat Kallai Viorel (2), Adelin Neaga, Mansour Gueye și Raul Zmole.

Antrenorul Ciprian Grecu și elevii săi au controlat partida de la început până la final, iar victoria le permite să se distanțeze la 8 puncte de ocupanta locului secund, SCO Jibou, consolidând poziția de lider.

Clasament top 3 – Liga a 4-a Sălaj

1.ACS Barcău Hanna Nușfalău 36p

2.SCO Jibou 28p

3.CS Inter Cizer 27p

ACS Barcău Hanna Nușfalău – ACS Ardealul Crișeni 13–0 (7–0)

Marcatori: Gabriel Cadar 5, Darius Marina 3, Kallai Viorel 2, Adelin Neaga 1, Mansour Gueye 1,

Raul Zmole 1

Lot ACS Barcău: Totos Nandor – Cătălin Pop, Florin Mureșan (cpt.), Claudiu Silaghi, Eduard Marina, Raul Zmole, Kallai Viorel, Adelin Neaga, Darius Marina, Gabriel Cadar, Mansour Gueye

Au mai evoluat: Matei Grecu, Rareș Pop, Forizs Oliver, Raul Vetișan

Rezerve: Tudor Mare, Rareș Baciu

Antrenor: Ciprian Grecu, Director sportiv: Robert Goie, Președinte: Adrian Damian