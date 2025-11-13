Derby sătmărean în Liga a III-a:

SC Olimpia MCMXXI caută revanșa în fața celor de la Unirea Tășnad

– În tur, tășnădenii au umilit trupa lui Funicello, scor 7-1

Sâmbătă, 15 noiembrie, de la ora 14:00, pe stadionul Someșul din Satu Mare se joacă unul dintre cele mai așteptate meciuri ale finalului de an în Liga a III-a, Seria VIII-a — derby-ul sătmărean dintre SC Olimpia MCMXXI și Unirea Tășnad.

Trupa sătmăreană patronată de Giuseppe Funicello caută revanșa după ce în tur tășnădenii i-au umilit cu un 7-1 demn de curtea școlii. Iar Unirea a făcut atunci o primă repriză perfectă.. Și acum Unirea pornește cu prima șansă după succesul, 2-0 de acasă din etapa trecută cu Lotus Felix…De partea cealaltă SC Olimpia MCMXXI a ajuns din nou pe loc retrogradabil după 0-2 la Beiuș.

Atacul Unirii este printre cele mai eficiente din serie — 32 de goluri marcate, al treilea cel mai bun bilanț ofensiv —, iar apărarea s-a dovedit solidă în fața echipelor cu pretenții.

Partida se joacă sâmbătă de la ora 14 pe stadionul SOMEȘUL.

Programul etapei:. Vineri, 14 noiembrie, 14.00: Băile Felix – Sântandrei; Unirea Dej – Sănătatea Cluj; Viitorul Cluj – CSM Sighet. Sâmbătă, 15 noiembrie, 14.00: Arieșul Turda – SCM Zalău; CS Minaur – Bihorul; SC Olimpia MCMXXI – Unirea Tășnad.

CLASAMENT

1.Minaur Baia Mare – 31p (27-15) – 12

2,SCM Zalău – 26p (21-9) – 12

3.Unirea Tășnad – 25p (32-15) – 12

4.CSM Sighet – 21p (24-13) – 12

5.Sănătatea Cluj – 20p (18-12) – 12

6.Crisul Sântandrei – 18p (17-15) – 12

7.Lotus Băile Felix – 16p (13-12) – 12

8.Viitorul Cluj – 12p (11-15) – 12

9.Bihorul Beiuș – 12p (9-17) – 12

10.Unirea Dej – 8p (12-15) – 12

11.Olimpia Satu Mare – 8p (11-31) – 12

12.Sticla Turda – 2p (9-35) – 12