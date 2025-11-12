Scrimă Spadasinii de la CSM Olimpia Satu Mare hotărâți să cucerească, din nou, Cupa României

Șase scrimeri de la CSM Olimpia Satu Mare vor urca pe planșă, joi și vineri, la București, pentru a participa la probele individuale și pe echipe ale Cupei României la spadă seniori.

Delegația clubului este condusă de antrenorul Nagy Lehel, care a plecat miercuri din Satu Mare împreună cu sportivii Alexandru Oroian, Szabó Szabolcs, Mézinger Márton și Tudor Surducan. La București li se vor alătura alți doi componenți ai echipei, pregătiți de antrenorii Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilágyi și Adrian Pop – Adrian Dabija și Anton Câmpan.

Adrian Dabija traversează o formă excelentă: în acest an a cucerit titlul de campion național individual, iar în ultimele trei ediții ale competiției a triumfat la Cupa României, fiind astfel cvadruplu deținător al trofeului.

În competiția pe echipe, CSM Olimpia pornește din nou din postura de campioană en-titre. În ediția precedentă, echipa formată din Dabija, Oroian, Surducan și Szabó s-a impus în finală, iar sătmărenii vin la București ca deținători ai titlului național, hotărâți să își apere din nou coroana.

Așadar, atât joi, cât și vineri, obiectivul spadasinilor campioni de la CSM Olimpia Satu Mare este limpede: apărarea titlurilor la Cupa României.