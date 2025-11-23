Sensei Magos Robert, samuraiul sătmărean, răsplătit cu 7 dan pentru întreaga activitate sportivă

Sâmbătă, 22 noiembrie 2025, au avut loc la Oradea examenele de centuri superioare.

În organizarea Federației Române de Karate și CS Crișul Oradea, 36 de karateka din nord-vestul țării au trecut la un alt nivel în artele marțiale. La acest important eveniment a luat parte și sensei Magos Robert, care, în urma evaluării făcute de către Biroul Federal al Federației Române de Karate (Olimpică) și a comisiei de examinare, alcătuită din Dan Stoica – președinte ESKU, și Tünde Mezei – director tehnic ESKU, a primit gradul de centură neagră 7 dan.

Meritele sportivului Magos Robert, legitimat la Clubul Sportiv Samuraiul – Dinamo București, au fost recunoscute la nivel național, el fiind sportivul senior cu cele mai multe participări la Campionatele Naționale și Internaționale de Karate din perioada 1990–2002 din Satu Mare.

Acesta are un titlu de Campion Mondial, două titluri de Campion European (individual și pe echipe), precum și numeroase medalii la campionatele naționale și internaționale.

De-alungul carierei de sportiv, Magos Robert s-a bucurat și de aprecierea Ministerului Sportului, fiind premiat personal de către fostul ministrul al sportului Georgiu Gîngăraș pentru titlul european obținut cu echipa de kumite.

Magos Robert a fost declarat de două ori „Sportivul Anului” al județului Satu Mare de către DJTS.

„Pasiunea pentru karate a început pe la 12 ani, când am văzut primele filme cu arte marțiale în perioada comunismului. Apoi, în 1990, după căderea comunismului, toată lumea a început să facă karate. Norocul meu a fost că am avut parte de instructori dedicați în totalitate artelor marțiale, care m-au făcut să iubesc acest sport. Am avut doi instructori care m-au ajutat să devin ceea ce sunt azi: Sensei Dan Mărgineanu și Cozac Romeo”, a declarat Sensei Magos Robert.

Ca antrenor, Sensei Magos a format campioni mondiali, europeni, naționali, precum și numeroși instructori care, la rândul lor, și-au înființat cluburi sportive. Dintre cei alături de care a lucrat și care sunt activi și astăzi, îi amintim pe: Sensei Anzik Arnold (4 dan) și Filer Ivan (4 dan), instructori care predau în continuare karate copiilor.

O mare mândrie pentru Magos Robert o reprezintă și faptul că tânărul Magos Robert Jr. a urmat exemplul tatălui său și a devenit instructor atestat, având gradul de 3 dan.

„Mulțumesc tuturor celor care ați fost alături de mine și echipa Samuraiul, în special domnului Amzulescu Octavian – președintele Federației Române de Karate.” Ne-a transmis sensei Magos Robert.