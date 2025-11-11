Scrimă

Spadasinii de la CS Satu Mare prezenți la Budapesta,

în etapa Circuitului European pentru cadeți

– Record de participanți în capitala Ungariei și evoluții bune pentru sportivii sătmăreni

Arena BOK din Budapesta a găzduit, în weekend, etapa Circuitului European rezervată cadeților, competiție la care au participat și spadasinii de la CS Satu Mare. Evenimentul a stabilit un record de participare pentru întrecerile cu număr limitat de sportivi pe țară: 447 la masculin și aproape 420 la feminin, potrivit Federației Maghiare de Scrimă.

Rezultate individuale și pe echipe – masculin

Toți sportivii sătmăreni au trecut de faza grupelor și au acces pe tabloul principal al competiției masculine, care a reunit 447 de participanți.

Cel mai bun rezultat a fost obținut de Molnár Dávid, care a ajuns până pe tabloul de 64, fiind învins cu 15–8 de turcul Sarp Araydin, clasându-se pe locul 47.

Rareș Farcaș a încheiat competiția pe locul 108, iar Mézinger Máté pe locul 188.

Competiția feminină – echipe și individual

Sâmbătă au avut loc întrecerile pe echipe. Echipa România 1, din care a făcut parte și Kurtinecz Johanna, alături de Alina Alexandrescu, Elena Gusațu și Bianca Raicu, a terminat pe locul 18.

România 3, cu Ilyés Jázmin, Flavia Ciuta, Andrada Predoi și Valentina Velici, a ocupat locul 34, în timp ce România 2, formată din Denisa Crișan, Kurtinecz Júlia, Denisa Balko și Diana Crețu, s-a clasat pe locul 35. Nectaria Zoicaș, componentă a echipei România 5, a încheiat pe locul 57 din 65 de echipe.

Duminică, în concursul individual feminin, sportiva sătmăreană Ilyés Jázmin a avut cea mai bună clasare, ajungând pe tabloul de 64, unde a fost învinsă cu 15–4 de americanca Michelle Wu, terminând competiția pe locul 57.

O evoluție foarte bună a avut și Kurtinecz Johanna, care a pierdut la limită, 14–12, în meciul pentru tabloul de 64, clasându-se pe locul 68. Dintre celelalte eleve ale antrenorilor Csiszár Ferenc, Nagy Lehel, Adrian Szilagyi, Adrian Pop și Szabó Rudolf, Denisa Crișan s-a clasat pe locul 159, iar Nectaria Zoicaș pe locul 224.

Kurtinecz Júlia nu a putut concura duminică, din cauza unei accidentări suferite în timpul probei pe echipe de sâmbătă.