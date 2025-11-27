SPECTACOLE. Programul lunii decembrie la Teatrul de Nord – Trupa „Mihai Raicu”

Publicul sătmărean este invitat la o lună plină de teatru, premiere, oaspeți speciali și spectacole pentru toate vârstele

Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa „Mihai Raicu” pregătește un decembrie bogat în spectacole, întâlniri artistice și povești pentru toate generațiile. De la producții invitate și comedii savuroase, până la spectacole pentru copii și o nouă premieră, programul lunii decembrie 2025 promite diversitate și emoție pe scenele sătmărene.

Spectacole la Sala Studio

Marți, 2 decembrie, ora 19.00 – Sala Studio

• caNON de Ana Cucu Popescu, regia Delia Glavițchi – Teatrul Magic Puppet, Cluj-Napoca (spectacol găzduit)

Joi, 4 decembrie, ora 19.00 – Sala Studio

• rent-a-family.srl de Andreea Tănase, regia Diana Dragoș

Duminică, 7 decembrie, ora 19.00 – Sala Studio

• Nunta de argint (Diatrĭbă de dragoste împotriva unui bărbat așezat) de Gabriel García Márquez, regia Andrei Mihalache

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 19.00 – Sala Studio

• Un spectacol improvizat cu ImproȘtim

Premiere și reprezentații la Sala Mare

Duminică, 14 decembrie, ora 19.00 – Sala Mare

• Dragostea celor trei portocale de Carlo Gozzi, regia Ovidiu Caița

Premiera abonamentului „Ștefan Mareș”

Joi, 18 decembrie, ora 17.00 – Sala Mare

• Dragostea celor trei portocale – reprezentație în programul curent

Spectacole pentru copii

Marți, 16 decembrie, orele 09.30 și 11.00 – Sala Mare

• Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele de Matei Vișniec, regia Tudor Dreve

Miercuri, 17 decembrie, ora 12.00 – Sala Mare

• Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele – Spectacol caritabil în cadrul proiectului „Poveste de Crăciun”, organizat de Asociația Acces la Viitor

Informații și bilete

🎭 Agenția teatrală – Str. Horea nr. 6

📞 0261 712 106 | 0786 538 580

🎟 Bilete online: teatruldenord.biletmaster.ro

📧 agentie.teatruldenord@gmail.com

🌐 www.teatruldenord.ro