STRĂLUCIRE. Sătmăreanul Luca Mureșan cucerește Aurul la Romanian Master of Informatics 2025

Tânărul sătmărean urcă din nou pe podiumul excelenței, confirmându-și valoarea într-una dintre cele mai puternice competiții internaționale de informatică.

O nouă performanță excepțională pentru sătmăreanul Luca Mureșan, unul dintre cei mai promițători tineri informaticieni ai României. La cea de-a 13-a ediție a prestigiosului concurs Romanian Master of Informatics (RMI) 2025, desfășurat între 26 și 29 noiembrie la Liceul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București, Luca a obținut Medalia de Aur, strălucind într-un pluton de elită cu 245 de participanți din 13 țări.

Un Aur care confirmă maturitatea competițională

RMI este recunoscut ca fiind una dintre cele mai dificile competiții din Europa Centrală și de Est, reunind anual elevi de top, obișnuiți cu olimpiade internaționale și cu probleme de nivel extrem. În acest context, reușita lui Luca este cu atât mai impresionantă: nu doar că s-a ridicat la nivelul așteptărilor, ci a reușit să se desprindă în fruntea clasamentului, demonstrând rigoare, creativitate algoritmică și o capacitate de concentrare de excepție.

Performanțe remarcabile în ultimele luni

Aurul de la RMI 2025 vine pe fondul unei perioade spectaculoase pentru tânărul sătmărean. În ultimele luni, Luca Mureșan a acumulat o serie de rezultate care i-au consolidat statutul de performer constant:

Medalie de Aur la Olimpiada Națională de Informatică 2025 , unde s-a clasat printre primii elevi ai țării.

Premiul I la Concursul Interjudețean de Algoritmică „Grigore Moisil” , cu un punctaj aproape perfect.

Calificare în lotul lărgit pentru Olimpiada Internațională de Informatică 2026 , după o etapă de selecție extrem de competitivă.

Participarea la mai multe competiții online internaționale, unde a obținut constant poziții în top 10 la runde Codeforces și AtCoder dedicate elevilor de liceu.

Aceste rezultate nu sunt întâmplătoare, ci vin ca rod al unor ani de muncă, pasiune și perseverență.

Un exemplu pentru întreaga comunitate sătmăreană

Performanțele lui Luca depășesc granițele unui simplu rezultat. Ele inspiră, dau curaj și arată că excelența se poate construi oriunde există ambiție și susținere. Pentru Satu Mare, succesul său reprezintă o dovadă că talentul local poate străluci cu forță la nivel internațional.