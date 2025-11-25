Succese remarcabile pentru șahiștii CSM Olimpia, la Baia Mare

În perioada 21-22 noiembrie, tinerii șahiști și-au măsurat din nou forțele într-o competiție palpitantă, la cea de-a șasea ediție a Cupei Rotary de la Baia Mare. Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare și-au demonstrat încă o dată că perseverența, talentul și pasiunea sunt esențiale pentru succes.

Tinerii clubului nu s-au remarcat doar prin dăruire, ci și prin rezultatele excepționale obținute. Seletye Dominik (U14) a urcat pe treapta cea mai înaltă a podiumului, în timp ce Rareș Andrei Stana (U12) a obținut locul al doilea, oferind un exemplu de determinare și spirit competitiv.

Și ceilalți participanți au avut evoluții foarte bune: Cristian Muntean (U10) a câștigat medalia de bronz în categoria sa. Cristian Andrei Moroz (U16) și Alin Cristian Ciocîrlie (U18) și-au demonstrat valoarea prin performanțe constante. David Roșca a luptat cu succes în categoria șahiștilor nelegitimați.

Antrenorii clubului au subliniat perseverența sportivilor, importanța muncii în echipă și dorința constantă de progres.

„Toți participanții noștri au oferit un exemplu: pasiunea pentru sport, concentrarea și determinarea au condus la aceste rezultate”, au declarat reprezentanții clubului.

CSM Olimpia Satu Mare rămâne dedicat formării de tineri șahiști talentați și puternici, care vor continua să fie actori importanți în viața șahului românesc și internațional.