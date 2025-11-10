Talna încheie anul pe primul loc!

Liga a 4-a ELITE DENDIAROM

Echipa din Orașu Nou s-a impus la Carei și e la patru puncte distanță de Recolta Dorolț

Talna Orașu Nou a bifat o nouă victorie în Liga 4 Elite Dendiarom, 5–2 sâmbătă pe terenul celor de la Victoria Carei. Formația careiană a rezistat doar o repriză în fața liderului, iar în partea secundă Talna a tranșat disputa fără emoții.

Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare programase trei partide în etapa a 10-a, însă Unirea Tășnad II nu s-a prezentat la Odoreu, așa că Someșul Odoreu câștigă la „masa verde” cu 3–0. Este a doua oară când satelitul Unirii Tășnad e programat în ELITE în aceeași zi și la aceeași oră cu meciul echipei mari. Astfel că în vreme ce echipa mamă se impunea , 2-0 cu Lotus Băile Felix, echipa satelit n-a putut aduna un lot competitiv pentru deplasarea de la Odoreu.

Revenind la meciul de la Carei, oaspeții au deschis scorul pe finalul primei reprize, dar gazdele au egalat înainte de pauză, astfel că la cabine s-a intrat cu 1–1. Victoria a trecut chiar în avantaj după reluare, însă Talna a reacționat rapid. În minutul 60 conducea deja din nou, iar în ultimele 15 minute a mai punctat de două ori și a închis conturile.

Cu acest succes, Talna rămâne pe primul loc și va ierna cu 4 puncte avans în fața urmăritoarei Recolta Dorolț.

Recolta s-a impus la Negrești Oaș cu 1–0, prin reușita lui Adrian Varga, rezultat în urma căruia gazdele își păstrează locul 3, însă distanța față de Recolta ajunge la 8 puncte.

Ultimul duel al rundei se va disputa în 19 noiembrie, de la ora 15:00: Turul Micula – CSM Olimpia II Satu Mare. Rezultatul ar putea modifica zona mediană a clasamentului, însă poziția de lider nu mai poate fi schimbată.

Victoria Carei – Talna Seini 2–5 (1–1)

Victoria: Rareș Nyilvan (38), Horváth Dávid (50)

Talna: Jakob Larson (36), Raul Ștef (52), Raul Haitas (60, 75), Süveg Nándor (81)

Oașul Certeze – Recolta Pustădaroc 0–1 (0–0)

Recolta: Adrian Varga (53)

Someșul Odoreu – Unirea Tășnad II/Decebal 3–0 (fără joc)