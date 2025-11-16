Tradiția românească cu specific… asiatic

Piesa vestimentară prezentată drept simbol al portului nostru național vine ambalată cu mândrie sub eticheta „Compoziție: 100% bumbac”, semn că măcar materialul rămâne autentic, chiar dacă tradiția a luat avionul spre alte continente. Specialiștii spun că fenomenul devine tot mai popular, dacă nu găsești ia la bunica în lada de zestre, o găsești sigur la raft, produsă într-o țară în care se coase după modelul trimis pe WhatsApp. Cu această ocazie, se confirmă încă o dată că tradiția românească este atât de apreciată… încât o fabrică întreagă de la mii de kilometri distanță a decis s-o reinventeze. Și acum, din spate vom auzi strigăte: globalizarea, globalizarea! Cumpărătorii sunt invitați să verifice eticheta înainte să rostească mândri „Ia mea e românească!”. Că s-ar putea să fie românească doar în spirit și în rest… doar în inspirație.
