TRADIȚIE. Coroana de Advent, aprinsă duminică de duminică la Târgul de Crăciun din Satu Mare

Reprezentanți ai cultelor religioase vor oficia aprinderea celor patru lumânări, începând cu 30 noiembrie

Târgul de Crăciun din Satu Mare devine, și în acest an, un spațiu al tradiției, al bucuriei și al comunității unite în spiritul sărbătorilor. Primăria municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu” invită publicul sătmărean să participe, în fiecare duminică, la ceremonia aprinderii lumânărilor de pe Coroana de Advent, alături de reprezentanții cultelor religioase. Prima lumânare va fi aprinsă în data de 30 noiembrie, la ora 17:30.

30 noiembrie – Lumânarea Profetului

Deschiderea tradiției va fi marcată prin aprinderea Lumânării Profetului, moment oficiat de părintele ortodox Cristian Silaghi. Această primă lumânare simbolizează speranța și pregătirea pentru Nașterea Domnului.

7 decembrie – Lumânarea Betleemului

A doua lumânare, cea a Betleemului, va fi aprinsă în data de 7 decembrie, ora 17:30, în prezența Episcopului romano-catolic Schönberger Jenő. Evenimentul aduce în prim-plan credința și lumina ce pornesc din locul Nașterii.

14 decembrie – Lumânarea Păstorului

Duminică, 14 decembrie, tot de la ora 17:30, se va aprinde Lumânarea Păstorului, simbol al vigilenței și al vegherii. Ceremonia va fi condusă de preotul reformat Nagy Dávid.

21 decembrie – Lumânarea Îngerului

Ultima duminică dinaintea Crăciunului, 21 decembrie, va aduce aprinderea Lumânării Îngerului, ce reprezintă pacea și bucuria veștii Nașterii. Momentul va fi oficiat de părintele vicar general greco-catolic Florin Fodoruț.

O tradiție care unește comunitatea

Prin acest ritual simbolic, Târgul de Crăciun din Satu Mare își întărește rolul de spațiu al comuniunii și al valorilor împărtășite. Sătmărenii sunt invitați să participe la fiecare moment al aprinderii lumânărilor, într-o atmosferă de lumină, pace și reflecție.